i Nach über zehn Jahren Leinwandpause meldet sich der dänische Kult-Regisseur Nicolas Winding Refn (56) mit einem neuen Kinofilm zurück. byNWR Originals Filmemacher rechnet mit KI ab "Das ist meine Hölle" – Kult-Regisseur packt aus Mit "Her Private Hell" feiert Nicolas Winding Refn sein blutiges Kino-Comeback und verrät, warum künstliche Intelligenz für ihn die Hölle ist. Von Anna Wallinger 10.11.2026, 16:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Mann liebt es brutal, schräg und ziemlich bunt. Mehr als zehn Jahre nach seinem letzten Kinofilm feiert der dänische Kult-Regisseur Nicolas Winding Refn (56) sein großes Leinwand-Comeback. Mit "Her Private Hell" schickt der Mann hinter "Drive" und "The Neon Demon" das Publikum ab 12. November auf einen blutigen Horror-Trip.

Warum er solche verstörenden Filme dreht? "Ich habe keinen Grund dafür, warum ich tue, was ich tue. Ich bin kein Politiker. Ich mache einfach das, was mich anmacht", erklärt er im "Heute"-Interview.

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Killer mit Diamanten-Handschuhen

In einer futuristischen Großstadt breitet sich ein giftig schimmernder Nebel aus. Mit ihm erwacht eine grausame Legende zum Leben: der "Leatherman". Ein brutaler Killer, der seine Opfer mit diamantenbesetzten Lederhandschuhen regelrecht zerfetzt.

Mittendrin steckt die junge Elle (Sophie Thatcher), die verzweifelt nach ihrem Vater sucht. Gleichzeitig kämpft sich Soldat K. (Charles Melton) durch die düstere Unterwelt, um seine entführte Tochter zu retten.

Die Idee zum Filmtitel kam Refn übrigens ganz zufällig. "Eines Tages entdeckte ich ein unglaubliches Cover, auf dem eine junge Frau in einen Spiegel blickte. Es trug den Titel ,Her Private Hell‘", erzählt er.

"Das ist meine persönliche Hölle"

Doch hinter den grellen Neonfarben und blutigen Gewaltszenen steckt auch eine ganz reale Angst. Besonders die zunehmende Macht der Technologie bereitet dem Regisseur Sorgen.

"In einer Welt zu leben, in der ein Algorithmus mein Verhalten kontrolliert, ist meine persönliche Hölle", sagt Refn.

Regisseur Nicolas Winding Refn byNWR Originals

Vor allem die junge Generation sieht er unter Druck. "Eines der größten Probleme junger Menschen heute ist das ständige Gefühl, kontrolliert und manipuliert zu werden. Denn Profit ist König", kritisiert der Filmemacher.

Auch seine eigenen Kinder seien in einer Welt aufgewachsen, in der sie ständig hinterfragen mussten, was überhaupt noch echt ist.

Klare Ansage an die KI-Generation

Trotzdem hat Refn eine hoffnungsvolle Botschaft. Gerade in Zeiten künstlicher Intelligenz möchte er junge Menschen ermutigen, selbst kreativ zu werden.

"Vielleicht zeigt der Film Teenagern in Zeiten von KI, dass man immer noch einfach etwas erschaffen kann", erklärt er.

Dass seine Filme nicht immer leicht zu verstehen sind, ist dabei durchaus gewollt. "Genug Raum für Interpretationen zu lassen, macht einen Film erst zu einem Erlebnis."

Und was zählt für den Regisseur im Leben am meisten? "Mein Lebenssinn ist Freiheit. Freiheit bedeutet, das zu tun, was man möchte", sagt er. Allerdings mit einer Einschränkung: "Alles, was man tut, hat Konsequenzen und bringt Verantwortung mit sich."

"Her Private Hell" startet am 12. November im Kino. Neben Sophie Thatcher sind auch Charles Melton und Havana Rose Liu in dem 110-minütigen Sci-Fi-Thriller zu sehen. Fans dürfen sich auf einen hypnotischen Mix aus Neonlicht, Gewalt und menschlichen Abgründen freuen.