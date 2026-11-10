i Liam Gallagher und Noel Gallagher posieren bei der britischen Premiere von "Oasis: Don't Look Back in Anger" am 7. September 2026 in London, Großbritannien. REUTERS/Jack Taylor Keine Lust auf Rock-Ehrung Oasis-Brüder schwänzen Mega-Zeremonie Andere Stars würden für diese Auszeichnung alles geben, doch Noel und Liam Gallagher lassen die "Rock & Roll Hall of Fame" einfach links liegen. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 15:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Oasis-Brüder bleiben sich treu. Statt am 14. November ihre Aufnahme in die legendäre "Rock & Roll Hall of Fame" in Los Angeles zu feiern, glänzen Noel (59) und Liam Gallagher (54) lieber durch Abwesenheit. Das berichtet der US-"Rolling Stone". Auch einen gemeinsamen Auftritt wird es nicht geben.

Noel hat Besseres vor

Zumindest Noel hat eine gute Ausrede. Der Musiker steht am selben Abend beim "EFG Jazz Festival" in London auf der Bühne. Für ihn ist es der erste Solo-Auftritt seit der gefeierten Oasis-Reunion 2025.

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Bei Bruder Liam sieht die Sache anders aus. Der 54-Jährige hat offenbar schlicht keine Lust auf die Ehrung. Schon 2024 bezeichnete er die Institution als "geisteskranken Verein" und wetterte gegen die Verantwortlichen. Seine Meinung scheint sich seitdem nicht geändert zu haben.

Diese Stars werden ebenfalls geehrt

Neben den Gallagher-Brüdern werden auch ehemalige Oasis-Mitglieder in die Ruhmeshalle aufgenommen. Ob wenigstens einige von ihnen zur Zeremonie erscheinen, ist noch offen.

In bester Gesellschaft sind die Briten jedenfalls. Auch Musikgrößen wie David Bowie, Paul McCartney und Axl Rose blieben ihrer Ehrung einst fern.

Andere Stars nehmen die Auszeichnung dagegen gerne mit. Billy Idol (70) hat sein Kommen bereits angekündigt und will sogar auftreten. Ebenfalls geehrt werden unter anderem Phil Collins (75), Iron Maiden und der Wu-Tang Clan. Collins kann aufgrund gesundheitlicher Probleme allerdings nicht auf der Bühne stehen.