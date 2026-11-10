i ATV/Joyn Neue Folge BSF Hofdamen-Zoff! Bei diesen Bauern fliegen die Fetzen Herzklopfen und Abschiede! Bei "Bauer sucht Frau" liegen die Nerven blank. Thomas schwankt zwischen zwei Frauen, Kevin und Max sind auf Wolke sieben. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Österreichs Bauernhöfen wird wieder heftig geflirtet und um die große Liebe gekämpft! In der neuen Folge von "Bauer sucht Frau" am Mittwoch (20.15 Uhr, ATV und JOYN) stehen gleich mehrere Gefühlsentscheidungen an.

Zwei Frauen, ein Bauer – wer gewinnt Thomas' Herz?

Naturbursche Thomas (26) aus Kärnten steckt mitten im Liebeschaos! Selina (24) und Christine (24) haben es ihm gleichermaßen angetan. Bei einem Ausflug an den See will er endlich Klarheit schaffen. Doch zwischen den beiden Hofdamen herrscht dicke Luft!

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Beim Kennenlernen mit Thomas' Familie wird es dann richtig ernst: Sogar über Hochzeit und ein gemeinsames Leben am Hof wird gesprochen. Doch nur eine kann seine Nummer eins werden!

Sexy Hof-Outfit! Alex schickt erste Dame heim

Auch bei Biobauer Alex (28) aus Tirol wird es ernst. Nach dem Traumstart muss die erste Hofdame ihre Koffer packen. Zuvor sorgt Leonie Sophie (20) aus Norddeutschland mit einem besonderen Arbeitsoutfit für Aufsehen – ganz zur Freude des Bauern!

Während Anna (22) um ihren Verbleib zittert, hofft Leonie (21) auf mehr Zweisamkeit. Doch welche Dame muss gehen?

Nach Gute-Nacht-Kuss: Kevin und Max im Liebesglück

Bei Kevin (34) und Max (28) stehen die Zeichen hingegen auf Liebe! Nach einer Nacht voller tiefer Gespräche und einem zarten Gute-Nacht-Kuss genießen die beiden ihre Zweisamkeit.

Doch beim nächsten Date wartet eine Überraschung: Kevin stellt Max seiner Freundin Sophie vor. Kann er auch sie überzeugen? Und nimmt Max Kevins Angebot an, die Hofwoche zu verlängern? Wird aus den beiden jetzt ein richtiges Paar?