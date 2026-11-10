Startseite Unterhaltung Kultur
ATV/Joyn
Neue Folge BSF

Hofdamen-Zoff! Bei diesen Bauern fliegen die Fetzen

Herzklopfen und Abschiede! Bei "Bauer sucht Frau" liegen die Nerven blank. Thomas schwankt zwischen zwei Frauen, Kevin und Max sind auf Wolke sieben.
Von Heute Entertainment
10.11.2026, 13:24
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Auf Österreichs Bauernhöfen wird wieder heftig geflirtet und um die große Liebe gekämpft! In der neuen Folge von "Bauer sucht Frau" am Mittwoch (20.15 Uhr, ATV und JOYN) stehen gleich mehrere Gefühlsentscheidungen an.

Zwei Frauen, ein Bauer – wer gewinnt Thomas' Herz?

Naturbursche Thomas (26) aus Kärnten steckt mitten im Liebeschaos! Selina (24) und Christine (24) haben es ihm gleichermaßen angetan. Bei einem Ausflug an den See will er endlich Klarheit schaffen. Doch zwischen den beiden Hofdamen herrscht dicke Luft!

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
"Bauer sucht Frau": Heiße Flirts und bittere Körbe!

Beim Kennenlernen mit Thomas' Familie wird es dann richtig ernst: Sogar über Hochzeit und ein gemeinsames Leben am Hof wird gesprochen. Doch nur eine kann seine Nummer eins werden!

Sexy Hof-Outfit! Alex schickt erste Dame heim

Auch bei Biobauer Alex (28) aus Tirol wird es ernst. Nach dem Traumstart muss die erste Hofdame ihre Koffer packen. Zuvor sorgt Leonie Sophie (20) aus Norddeutschland mit einem besonderen Arbeitsoutfit für Aufsehen – ganz zur Freude des Bauern!

Während Anna (22) um ihren Verbleib zittert, hofft Leonie (21) auf mehr Zweisamkeit. Doch welche Dame muss gehen?

Nach Gute-Nacht-Kuss: Kevin und Max im Liebesglück

Bei Kevin (34) und Max (28) stehen die Zeichen hingegen auf Liebe! Nach einer Nacht voller tiefer Gespräche und einem zarten Gute-Nacht-Kuss genießen die beiden ihre Zweisamkeit.

Doch beim nächsten Date wartet eine Überraschung: Kevin stellt Max seiner Freundin Sophie vor. Kann er auch sie überzeugen? Und nimmt Max Kevins Angebot an, die Hofwoche zu verlängern? Wird aus den beiden jetzt ein richtiges Paar?

red, 10.11.2026, 13:24
Mehr zum Thema
Bauer sucht Frau Datingshow Partnersuche Dating

Weiterlesen

Weitere Storys
Love
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote