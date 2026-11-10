i The Empress Season 3. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 2025 Netflix, Inc. Verbotene Gefühle für Sisi Sisi im Liebes-Chaos! Jetzt wird's heiß am Kaiserhof Fremdgehen, verbotene Gefühle und ein Kaiser am Ende seiner Kräfte: In der dritten Staffel von "Die Kaiserin" fliegen ordentlich die Fetzen. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Wiener Kaiserhof hängt der Haussegen gewaltig schief! In der dritten Staffel des Netflix-Hits "Die Kaiserin" wird es für Sisi (Devrim Lingnau Islamoğlu) und ihren Franz (Philip Froissant) richtig ungemütlich. Statt großer Liebe gibt's Ehekrise, Seitensprünge und einen ziemlich attraktiven neuen Mann im Leben der Kaiserin. Ab 12. November 2026 ist die neue Staffel in Österreich zu sehen.

Nach dem verheerenden Sardinischen Krieg kehrt Kaiser Franz schwer traumatisiert nach Wien zurück. Tausende junge Männer haben auf dem Schlachtfeld ihr Leben verloren – und der Kaiser wird von Schuldgefühlen geplagt. Sisi versucht verzweifelt, ihrem Mann beizustehen und gleichzeitig das Reich auf den richtigen Kurs zu bringen. Doch ihre Bemühungen laufen ins Leere.

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Neuer Mann verdreht Sisi den Kopf

Als wäre das nicht schon Drama genug, sorgt auch noch Franz' Untreue für ordentlich Zündstoff in der kaiserlichen Ehe. Die Widerstände am Hof und ihre angeschlagene Gesundheit setzen Sisi zusätzlich zu. Schließlich zieht sie die Reißleine und verlässt Wien, um sich auf einer fernen Insel zu erholen.

Doch ausgerechnet dort könnte es für die Kaiserin wieder gewaltig kribbeln! Auf ihrer Reise begegnet sie zufällig Graf Andrássy (Dejan Bućin), dem Anführer der ungarischen Revolution. Zwischen den beiden funkt es offenbar sofort – und zwar nicht nur auf geistiger Ebene. Auch körperlich ist die Anziehung kaum zu übersehen. Droht Franz jetzt endgültig, seine Sisi zu verlieren?

Kaiserkrone statt Ehealltag

Während am Wiener Hof die Gefühle Achterbahn fahren, hat auch Franz' Bruder Maximilian (Johannes Nussbaum) Großes vor. Gemeinsam mit seiner Frau Marie (Josephine Thiesen) wagt er ein Abenteuer am anderen Ende der Welt: In Mexiko soll er den Kaiserthron besteigen.

Für Sisi spitzt sich unterdessen alles auf eine schicksalhafte Entscheidung zu. Folgt sie ihrem Herzen und riskiert damit alles? Oder stellt sie ihre eigenen Wünsche hinten an, um ihrem Volk eine aufrichtige Kaiserin zu sein?

Eines ist jedenfalls klar: In Staffel drei wird die Liebe am Kaiserhof auf eine harte Probe gestellt. Und Sisis Herz könnte dabei zum größten Schlachtfeld werden.