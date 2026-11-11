i Der französische Skandalautor Michel Houellebecq bei einem Auftritt beim Literaturfestival „lit.COLOGNE“ am 19. Jänner 2015 in Köln. REUTERS/Wolfgang Rattay Wirbel um Skandal-Schreiber Muslim-Sager! Jetzt droht Star-Autor sogar Gefängnis Wirbel um Skandalautor Michel Houellebecq (70)! Wegen Aussagen über Muslime wird gegen ihn ermittelt. Es drohen Haft und eine saftige Geldstrafe. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 10:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit seinen Büchern sorgt Michel Houellebecq regelmäßig für Aufregung. Jetzt könnte es für den französischen Bestsellerautor allerdings richtig ungemütlich werden: Ein Untersuchungsrichter in Nanterre hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 70-Jährigen eingeleitet. Der Vorwurf: Beihilfe zur Anstiftung zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt.

Aussagen über Muslime sorgen für Wirbel

Auslöser ist ein Interview, das Houellebecq bereits im November 2022 mit dem Philosophen Michel Onfray für die Zeitschrift "Front populaire" führte. Darin stellte der Autor des Romans "Unterwerfung" Muslime als Bedrohung für die Sicherheit der französischstämmigen Bevölkerung dar.

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Besonders brisant: Houellebecq erklärte sinngemäß, die Franzosen würden nicht verlangen, dass sich Muslime anpassten. Vielmehr sollten diese aufhören, Franzosen zu bestehlen und anzugreifen – oder das Land verlassen.

Außerdem sprach er von möglichen künftigen "umgekehrten Bataclan-Anschlägen" gegen Muslime. Damit spielte er auf die islamistischen Terroranschläge von Paris im November 2015 an.

Anwälte verteidigen Skandalautor

Die Aussagen riefen die Union der Moscheen Frankreichs auf den Plan. Sie erstattete im Jänner 2023 Strafanzeige gegen Houellebecq, seinen Gesprächspartner Onfray und den Zeitschriftendirektor Stéphane Simon.

Houellebecqs Anwälte sehen die Sache allerdings völlig anders. Ihr Mandant habe weder direkt noch indirekt zu Gewalt oder Diskriminierung aufgerufen. Seine Äußerungen seien durch die Meinungsfreiheit geschützt.

Ein Prophet, der Unheil vorhersage, wünsche sich dieses schließlich nicht automatisch herbei, argumentieren die Juristen. Der Autor selbst bedauere, dass intellektuelle Debatten immer häufiger vor Gericht landen.

Jetzt drohen 45.000 Euro Strafe

Für Houellebecq könnte der Streit dennoch teuer werden. Laut "Le Figaro" drohen dem Schriftsteller bis zu ein Jahr Haft und 45.000 Euro Geldstrafe – oder eine der beiden Strafen allein.

Ob es tatsächlich zu einer Verurteilung kommt, ist offen. Vorerst gilt die Unschuldsvermutung.