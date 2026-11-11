i Die Albertina zeigt ab 12. November in einer umfassenden Schau das Werk von Arnulf Rainer, wie das Selbstporträt "Schlaf" (1973/74). Albertina Wien/2026 Estate Arnulf Rainer Umfassende Sammlung Nach seinem Tod: Große Rainer-Schau in der Albertina Ab 12. November zeigt das Museum rund 70 Werke von Arnulf Rainer. Die Ausstellung würdigt den Ende 2025 verstorbenen Künstler. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Albertina widmet einem der bedeutendsten österreichischen Künstler eine große Ausstellung: Ab 12. November sind rund 70 Hauptwerke von Arnulf Rainer zu sehen. Die letzte Schau des Jahres ist eine Hommage an den Ausnahmekünstler, der Ende 2025 in Oberösterreich verstorben ist. Sie läuft bis 25. April 2027.

Der Maler wurde 1929 in Baden bei Wien geboren und zählt zu den wichtigsten Vertretern der internationalen Kunst nach 1945. Über sieben Jahrzehnte hinweg entwickelte er seine unverwechselbare Bildsprache und stellte traditionelle Vorstellungen immer wieder infrage.

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Weltberühmt mit Übermalungen

Seinen internationalen Durchbruch schaffte Rainer in den 1950er-Jahren mit seinen radikalen Übermalungen. Dabei bearbeitete er bereits vorhandene Bilder, überdeckte Motive und schuf dadurch völlig neue Kunstwerke. Seine Arbeiten wurden zum Ausdruck seines kompromisslosen Strebens nach künstlerischer Freiheit.

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung sind Rainers berühmte "Face Farces". Ausgangspunkt dafür waren Fotografien, auf denen der Künstler Ende der 1960er-Jahre mit außergewöhnlichen Gesichtsausdrücken und Körperhaltungen experimentierte. Anschließend bearbeitete und übermalte er diese Aufnahmen.

Neben den frühen Übermalungen und den "Face Farces" präsentiert die Albertina auch seine bekannten Kreuzbilder sowie die sogenannten Schleierbilder aus seinem Spätwerk. Die Ausstellung spannt damit einen Bogen von den Anfängen seiner Karriere bis zu seinen letzten Arbeiten aus dem Jahr 2017.

Albertina besitzt rund 600 Werke

Die Albertina ist mit dem Schaffen des Künstlers seit Jahrzehnten eng verbunden. Rund 600 seiner Werke befinden sich in ihrer Sammlung. Damit verfügt das Museum über einen der umfangreichsten öffentlichen Bestände seiner Kunst. "Seine Witwe und Tochter haben der Albertina auch Schenkungen gemacht, um das Gedenken an Arnulf Rainer weiterzutragen und die enge Verbundenheit zwischen ihm und dem Museum zu unterstreichen", freut sich Museumsdirektor Ralph Gleis.

Für die große Retrospektive wurden rund 70 Hauptwerke ausgewählt. Sie zeigen die enorme Vielfalt eines Künstlers, der sich nie auf einen einzigen Stil festlegen ließ. Sein Schaffen reicht von Malerei und Zeichnungen über Druckgrafiken und Fotografien bis zu performativen Arbeiten.