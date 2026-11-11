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Antonia Stabinger (* 18. November 1984 in Graz) ist eine österreichische Kabarettistin.
Antonia Stabinger (* 18. November 1984 in Graz) ist eine österreichische Kabarettistin.
Jasmin Schuller
Kabarett-Star riskiert alles

Jetzt wird's schlüpfrig! Stabinger wagt sich aufs Eis

Kabarettistin Antonia Stabinger (42) wagt sich auf "Dünnes Eis". In ihrem neuen Solo rechnet sie mit Männern, Macht und der verrückten Weltlage ab.
Von Heute Entertainment
11.11.2026, 13:52
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Die Welt steht am Abgrund – und Antonia Stabinger macht daraus einen Kabarettabend. Am 13. Jänner 2027 feiert die steirische Humor-Granate mit ihrem zweiten Soloprogramm "Dünnes Eis" im Wiener Kabarett Niedermair Premiere.

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Mit scharfem Schmäh, schrägen Figuren und Musik schlittert sie durch die Absurditäten unserer Zeit. Dabei stellt sie sich brisante Fragen: Muss man Männer kopieren, um ganz nach oben zu kommen? Ist Scheitern vielleicht die bessere Erfolgsstrategie? Und wie viel Größenwahn verträgt die Welt noch?

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Sprechende Vulva feiert Comeback

Besonders pikant: Auch ihre beliebte Vulva-Figur Clit/Doris mischt wieder kräftig mit. Dass Stabinger weiß, wie man für Lachsalven sorgt, bewies sie bereits mit ihrem ersten Solo "Angenehm", für das sie 2025 den Österreichischen Kabarettpreis abräumte.

Auch im deutschen Fernsehen sorgt die 42-Jährige derzeit für Wirbel. In der BR-Late-Night-Show "Altinger" schlüpft sie als Außenreporterin in schräge Rollen – zuletzt etwa in jene einer fanatischen Fußballmutti.

Nach der Wien-Premiere geht es mit "Dünnes Eis" quer durch Österreich. Stationen sind unter anderem Graz, Linz, Salzburg und Imst. Eines ist sicher: Hier bleibt garantiert kein Auge trocken – und kein Eis ungebrochen.

red, 11.11.2026, 13:52
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