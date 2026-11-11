i Horst, 50, Angestellter aus Oberösterreich, machte sich im Juli 2025 auf die Suche nach einer Frau, die Wahrheit nicht nur verspricht, sondern auch lebt. In Sabine fand er genau diese Frau – und die große Liebe seines Lebens. „Ich hab sie gesehen und es hat bumm gemacht! Es war alles einfach so vertraut, schon beim ersten Treffen.“ ORF Amor hat zugeschlagen! Das zeigt der ORF im großen "Liebesg’schichten"-Finale Große Gefühle zum Jubiläum! Am 16. November zeigt Nina Horowitz im "Liebesg’schichten"-Finale sechs herzerwärmende Lovestorys. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da wird noch einmal kräftig gekuppelt – beziehungsweise gefeiert! Am Montag, dem 16. November (20.15 Uhr, ORF 2), geht die 30. Jubiläumsstaffel der ORF-Kultsendung "Liebesg’schichten und Heiratssachen" mit einem großen Liebes-Finale zu Ende. Kupplerin Nina Horowitz blickt auf sechs besonders schöne Lovestorys zurück. Und die haben es in sich!

Von Blitzhochzeit bis Weihnachts-Verlobung

Bei Horst (50) aus Oberösterreich machte es sofort „Bumm“! Aus mehr als 100 Zuschriften eroberte Sabine sein Herz. Nach nur drei Monaten zog er bei ihr ein, mittlerweile sind die beiden verheiratet.

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Auch Brigitte (60) aus der Steiermark schwebt auf Wolke sieben. Als sie Hans (67) im Fernsehen entdeckte, rief sie gleich fünfmal bei Nina Horowitz an. Jetzt wird sogar schon die Verlobung geplant – am 24. Dezember soll es so weit sein!

Dass die TV-Kuppelei auch langfristig funktioniert, beweisen Erik (54) und Susi. Die beiden fanden vor 17 Jahren zusammen, heirateten in Las Vegas und haben mittlerweile zwei Töchter. Jetzt wollen sie ihr Eheversprechen erneuern.

Auch Bernd (70) hat sein Herz verloren: Nach dem ersten Date mit Sabine blieb er gleich eine ganze Woche bei ihr. Hochzeit nicht ausgeschlossen!

Besonders berührend ist die Geschichte von Anschi (83) und Erwald, die auch schwere Zeiten gemeinsam meisterten. Und Sissy (76) aus Wien fand mit Frederic endlich ihren Gentleman – inklusive gemeinsamer Reiselust und erotischer Kochkünste.

Nach dem Finale ist vor der Liebe!

"Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben", freut sich Nina Horowitz über die glücklichen Paare. Für Fans gibt's übrigens noch einen Nachschlag: Am 28. Dezember folgt erstmals ein Weihnachtsspecial mit sechs neuen Singles auf Partnersuche.

Das große Finale der "Liebesg’schichten und Heiratssachen" läuft am 16. November um 20.15 Uhr auf ORF 2 und bereits 24 Stunden vorher auf ORF ON.