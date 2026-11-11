i Am 2. September 2027 verwandelt der Schlagerliebling die Seebühne Mörbisch unter dem Motto "Ich lade gern mir Gäste ein" in ein großes Star-Treffen. Martina Berger Latino-Charmeur packt aus Semino Rossi verrät: Dieser Star ist sein großer Traum Der Schlagerstar lädt 2027 zum Star-Treffen nach Mörbisch. Im "Heute"-Talk verrät er, mit wem er singen möchte und wie romantisch er privat ist. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 15:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Kaffee und Kuchen im Wiener Café Stein plauderte Semino Rossi über große Träume, die Liebe und sein neuestes Herzensprojekt. Am 2. September 2027 lädt der gebürtige Argentinier unter dem Motto "Ich lade gern mir Gäste ein" auf die Seebühne Mörbisch. Mit dabei: Andy Borg, Johnny Logan, Claudia Jung und Natalie Holzner.

Doch ein ganz besonderer Wunschgast fehlt noch auf seiner Liste: Opernlegende Plácido Domingo! "Ich würde gerne einmal Duett mit Plácido Domingo singen, aber ich glaube, das wird ein Traum bleiben", gesteht Rossi gegenüber "Heute". Schmunzelnd fügt er hinzu: "Ich denke nicht, dass der Plácido Domingo Zeit für mich und ein Duett hat."

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Austropop statt Rock 'n' Roll

Musikalisch hat der Schlagerstar übrigens auch eine österreichische Schwäche. "Sehr gerne höre ich auch Austropop. Hier mag ich Reinhard Fendrich sehr gerne", schwärmt er. Sein absoluter Favorit? „I am from Austria“! Den Sänger habe er bereits mehrmals getroffen und schätze ihn sehr.

Romantische Stunden in Wien

Auch privat zeigt sich Rossi von seiner gefühlvollen Seite. Besonders gerne erinnert er sich an einen romantischen Wien-Ausflug mit seiner Frau im vergangenen Advent. "Wenn man Kinder und Enkelkinder hat, dann fehlt auch oft die Zweisamkeit", erzählt er. Umso schöner sei die gemeinsame Weihnachtszeit in der Hauptstadt gewesen.

Semino Rossi im Gespräch mit "Heute". Martina Berger

Und wie wird heuer gefeiert? Am 24. Dezember kommen die beiden Töchter dazu, am Christtag steht der Schlagerstar höchstpersönlich am Herd. "Am 25. koche ich für die ganze Familie", verrät er. Was auf den Tisch kommt? Das entscheidet der Sänger spontan.

Für sein großes Mörbisch-Spektakel hat Rossi jedenfalls schon angerichtet: Hits, Duette und jede Menge Emotionen. Konzertveranstalter Wolfgang Werner plant sogar, das Star-Treffen künftig jedes Jahr stattfinden zu lassen.

Für sein großes Schlagerfest auf der Seebühne Mörbisch hat sich Rossi zumindest schon mal prominente Verstärkung geholt. Neben großen Hits und gemeinsamen Duetten dürfen sich die Fans auch auf persönliche Geschichten und so manche Überraschung freuen. Tickets gibt es ab 60 Euro über oeticket.com und artist4ever.at.