i Matthias Reim denkt an ein Zigaretten-Aus nach. IMAGO/Matthias Wehnert Matthias bittet Fans um Hilfe Nach 56 Jahren! Reim möchte mit dem Rauchen aufhören Matthias Reim plant für 2028 ein riesiges Konzert in Berlin. Dabei hat der Schlagerstar seinen Fans ein ungewöhnliches Versprechen gegeben. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 14:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ganz besonderes Konzert hat Matthias Reim für 2028 geplant. Doch neben der Musik steht für den Schlagerstar auch eine persönliche Herausforderung auf dem Programm.

In der Berliner Waldbühne möchte der 68-Jährige sein bisher größtes Solokonzert geben und auf fast 40 Jahre Musikkarriere zurückblicken. Dass er dort auftreten darf, bedeutet ihm viel: Schon die Rolling Stones standen auf der legendären Bühne, und Mick Jagger zählt zu seinen großen Vorbildern. Doch Reim hat noch einen anderen Grund, warum ihm dieser Abend lange in Erinnerung bleiben könnte – er möchte hier sein leben verändern.

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"Verdammt, ich ziehe nicht!"

Wie die "Bild" berichtet, will er sich bei einem ausverkauften Konzert von einer Gewohnheit verabschieden, die ihn seit seiner Jugend begleitet. "Wenn ich die Waldbühne vollbekomme, höre ich nach 56 Jahren mit dem Rauchen auf. Auch wenn mir das schwerfallen wird, weil es mein liebstes Laster ist", kündigt der Sänger an.

Sollte ihm danach jemand eine Zigarette anbieten, will er standhaft bleiben: "Wenn mir danach einer eine Zigarette hinhält, sage ich: Verdammt, ich ziehe nicht!" Ganz neu ist der Versuch für ihn allerdings nicht: Bereits 1996 wollte er gemeinsam mit seiner damaligen Frau das Rauchen aufgeben, scheiterte aber.

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Diesmal setzt Reim auf die Unterstützung seiner Fans. Tickets für das Konzert sind ab sofort erhältlich – ob die Waldbühne tatsächlich voll wird und der Sänger damit sein Versprechen einlöst, liegt nun auch in den Händen seines Publikums.