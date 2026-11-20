i Felix Lobrecht spielte beim "Wer wird Millionär?"-Promi-Special für den guten Zweck. RTL "Genau sowas suche ich" Felix Lobrecht will Job von Günther Jauch haben Felix Lobrecht hätte gern Günther Jauchs Job. Bei der 125.000-Euro-Frage kommt er dann aber selbst ins Schwitzen. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Promi-Special von "Wer wird Millionär?" ging es nicht nur um Spendengeld, sondern plötzlich auch um den Job von Günther Jauch (70). Comedian und Podcaster Felix Lobrecht (37) machte kein Geheimnis daraus, dass er gern selbst auf dem Moderatorenstuhl sitzen würde.

Jauch hatte davon schon gehört. "Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie … Ich will nicht sagen, auf mein Ableben spekulieren, aber doch, dass ich es hier nicht mehr so lange mache", begrüßte er seinen Kandidaten.

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Ob er seinen Podcast "Gemischtes Hack" gegen den Job tauschen wolle? "Zusätzlich", konterte Lobrecht. "Machen wir uns nichts vor, Herr Jauch. Sie machen das hier super, aber Sie reißen sich hier auch kein Bein aus." Das Publikum lachte. "Und genau sowas suche ich."

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Telefonjoker weiß "viel zu wenig"

Ernst wurde es für Lobrecht dann bei der 125.000-Euro-Frage: In welcher Lebensphase hat eine Frau die meisten Eizellen? Bei der Geburt, in der Pubertät, zwischen 20 und 30 oder kurz vor der Menopause? Lobrecht schwankte und rief Moderator Micky Beisenherz (49) an. Der musste passen: Er wisse über Frauen "wie alle Männer: viel zu wenig". Lobrecht stieg aus.

Kollegin Carolin Kebekus (46) kannte die Antwort: bei der Geburt. Die Eizellen werden schon im Mutterleib angelegt.

Für den guten Zweck reichte es trotzdem: Lobrecht und Kebekus erspielten jeweils 64.000 Euro für die Aktion "RTL – Wir helfen Kindern". Bei Sophia Thomalla (37) und Joachim Llambi (62) waren es nur je 500 Euro, der "Let’s Dance"-Juror legte aber privat 10.000 Euro drauf. Zu den insgesamt 139.000 Euro packte der Sender noch einmal 100.000 Euro dazu.