i Kelly Osbourne bei den Rolling Stone UK Awards in London. APA-Images / PA / Doug Peters "Arielle, die Meerjungfrau" Kelly Osbourne überrascht mit neuem Look Lange rote Mähne statt blondem Bob: Kelly Osbourne ist auf dem roten Teppich in London kaum wiederzuerkennen. Doch der Look hat einen Haken. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer ist denn das? Bei den Rolling Stone UK Awards im Londoner Roundhouse hat Kelly Osbourne (42) am Donnerstag für große Augen gesorgt. Statt ihres schulterlangen blonden Haares trug die Tochter von Rocklegende Ozzy Osbourne eine lange, rotbraune Mähne, die ihr in sanften Wellen bis zur Taille fiel.

Dazu wählte die TV-Persönlichkeit ein schimmerndes, ozeanblaues Neckholder-Kleid mit tiefem Ausschnitt von Designerin Rebecca Vallance, goldenen Schmuck und einen dunkelroten Lippenstift passend zur Haarfarbe.

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Vorbild "Arielle, die Meerjungfrau"

Woher die Inspiration kam, verriet Osbourne schon vorab auf Instagram. Dort zeigte sie ein Selfie mit der neuen Haarpracht, unterlegt mit einem Song aus dem Disney-Klassiker "Arielle, die Meerjungfrau". Die Ähnlichkeit zur berühmten Zeichentrickfigur ist tatsächlich verblüffend.

Ganz so radikal, wie es aussieht, ist die Verwandlung allerdings nicht. Nach der Gala verriet Osbourne in ihrer Instagram-Story, dass es sich um eine Perücke handelte. Darunter ist sie nach wie vor blond.

Für Osbourne, die schon immer gern mit Haarfarben experimentiert hat, ist das nicht die erste Verwandlung dieses Jahr: Bei der Londoner Fashion Week im September lief sie mit einer pechschwarzen Perücke samt asymmetrischem Pony über den Laufsteg.