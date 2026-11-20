i Die deutsche Schlagerikone Michelle soll ins Dschungelcamp ziehen. IMAGO/Panama Pictures Nach Liebes-Aus Dschungel-Hammer! Schlager-Star soll ins Camp ziehen Nach ihrem Bühnenabschied wagt Schlager-Star Michelle offenbar ein TV-Abenteuer. Die 54-Jährige soll ins Dschungelcamp ziehen. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 20:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschung für alle Dschungelcamp-Fans: Schlager-Sängerin Michelle (54) soll sich einer ganz besonderen Herausforderung stellen. Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, zieht die Musikerin in der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in den australischen Busch.

Für RTL wäre die Verpflichtung ein echter Coup – offiziell wollte der Sender auf Anfrage der deutschen Tageszeitung noch nichts bestätigen. Besonders lukrativ soll der Deal für die Sängerin sein: Laut dem Bericht winkt ihr eine der höchsten Gagen, die jemals für das Dschungelcamp bezahlt wurden.

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Nach Bühnenabschied nun Australien

Michelle zählt seit mehr als 30 Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Schlagerszene. Mit Liedern wie "Wer Liebe lebt" feierte sie große Erfolge. 2001 vertrat sie Deutschland außerdem beim Eurovision Song Contest. Ihre Karriere war dabei nicht nur von musikalischen Höhepunkten geprägt. Immer wieder gab es Rückschläge, Auszeiten und Comebacks.

Erst im Februar 2026 verabschiedete sich die Sängerin bei einem großen Konzert in Berlin von der Bühne. Anschließend schlug sie ein neues Kapitel auf. Michelle beschäftigt sich mittlerweile mit spiritueller Heilung und tritt wieder verstärkt unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer auf.

Privat musste die 54-Jährige zuletzt einen Rückschlag verkraften. 2023 hatte sie ihre Beziehung mit dem Sänger Eric Philippi (29) öffentlich gemacht. Der deutliche Altersunterschied sorgte damals für Gesprächsstoff. Das Paar hielt jedoch zusammen und schien seine gemeinsame Zukunft gefunden zu haben.

Noch bei Michelles Abschiedskonzert in Berlin ging Philippi vor Tausenden Zuschauern auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Die Sängerin nahm den Antrag an. Doch nur wenige Monate später zerbrach die Beziehung.

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Liebes-Aus könnte Thema im Dschungel werden

Im Dschungelcamp könnten nun auch die privaten Höhen und Tiefen der Schlager-Ikone zur Sprache kommen. Schließlich nutzen die Kandidaten das Lagerfeuer regelmäßig, um über persönliche Krisen, gescheiterte Beziehungen und schwierige Lebensphasen zu sprechen. Ob Michelle dabei auch Einzelheiten über das Liebes-Aus mit Philippi preisgibt, bleibt abzuwarten.

Die neue reguläre Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist für Jänner 2027 geplant. Einen konkreten Starttermin hat RTL bisher nicht bekannt gegeben. Fest steht allerdings bereits, dass der Sender die bislang längste Ausgabe des Dschungelcamps plant. Wie viele Tage die Kandidaten dafür im australischen Busch ausharren müssen, ist noch unklar.