i Taylor Swift kehrt zurück zu ihren Wurzeln. YouTube/CMA Wieder genau wie früher Nach 13 Jahren! Taylor Swift feiert Country-Comeback Nach 13 Jahren kehrt Taylor Swift auf die Country-Bühne zurück. Mit zwei auffälligen Looks heizt sie auch die Gerüchte um ein Genre-Comeback an. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 18:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Taylor Swift (36) hat bei den Country Music Association Awards in Nashville einen Auftritt hingelegt, der ganz im Zeichen ihrer musikalischen Vergangenheit stand. Nach 13 Jahren Pause kehrte die Sängerin am Mittwochabend in die Bridgestone Arena zurück.

Gleich zwei Outfits hatte sie dafür im Gepäck: Am roten Teppich glänzte sie in einer knallgelben, trägerlosen Oscar-de-la-Renta-Robe mit asymmetrischem Schnitt und kleiner Schleppe.

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Taylor Swift legte bei den 60. CMAs einen großen Auftritt hin. IMAGO/UPI Photo

Dazu kombinierte sie maßgefertigte Ohrringe von Lorraine Schwartz, besetzt mit rund 55 Karat Diamanten und Turmalinen. Für die Bühne wurde es dann deutlich rockiger: In einem rot-silbernen Glitzer-Minikleid von Erdem, funkelnden Cowboyboots und mit einer Strass-Gitarre erinnerte Swift an Cowgirl Jessie aus den Pixar-Filmen. Gemeinsam mit Keith Urban (59) und einigen anderen Country-Namen präsentierte sie ihren neuen Song "I Knew It, I Knew You", den sie für "Toy Story 5" geschrieben hat. Der Titel war bei den diesjährigen CMAs als Single des Jahres nominiert.

Kommt wieder ein Country-Album?

Dass ausgerechnet die Country-Bühne wieder zu Swifts großer Showbühne wurde, dürfte bei ihren Fans Erinnerungen wecken. Bereits 2006 feierte sie dort ihr Debüt, ein Jahr später nahm sie ihren ersten CMA-Preis mit nach Hause. 2009 schrieb sie Geschichte und wurde als damals jüngste Künstlerin zur "Entertainer of the Year" gekürt. Ihren letzten Auftritt bei der Verleihung hatte sie 2013 mit ihrem Song "Red".

Seitdem war sie zehn Jahre lang nicht einmal mehr als Gast bei der Veranstaltung zu sehen. Nun rätseln ihre Anhänger, ob hinter der Rückkehr mehr steckt als ein nostalgischer Abend.

BILDSTRECKE: Taylor Swift - ihr Leben in Bildern i ?

Schon länger halten sich Gerüchte, dass Swift musikalisch wieder zu ihren Country-Wurzeln zurückkehren und als nächstes ein entsprechendes Album veröffentlichen könnte. Ihr Auftritt in Nashville dürfte die Hoffnung auf neue Musik in diesem Genre, mit dem sie schon als Teenager mit Gitarre durchstartete, jedenfalls weiter befeuern – für einige sogar endgültig bestätigen.