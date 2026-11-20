Taylor Swift (36) hat bei den Country Music Association Awards in Nashville einen Auftritt hingelegt, der ganz im Zeichen ihrer musikalischen Vergangenheit stand. Nach 13 Jahren Pause kehrte die Sängerin am Mittwochabend in die Bridgestone Arena zurück.
Gleich zwei Outfits hatte sie dafür im Gepäck: Am roten Teppich glänzte sie in einer knallgelben, trägerlosen Oscar-de-la-Renta-Robe mit asymmetrischem Schnitt und kleiner Schleppe.
Dazu kombinierte sie maßgefertigte Ohrringe von Lorraine Schwartz, besetzt mit rund 55 Karat Diamanten und Turmalinen. Für die Bühne wurde es dann deutlich rockiger: In einem rot-silbernen Glitzer-Minikleid von Erdem, funkelnden Cowboyboots und mit einer Strass-Gitarre erinnerte Swift an Cowgirl Jessie aus den Pixar-Filmen. Gemeinsam mit Keith Urban (59) und einigen anderen Country-Namen präsentierte sie ihren neuen Song "I Knew It, I Knew You", den sie für "Toy Story 5" geschrieben hat. Der Titel war bei den diesjährigen CMAs als Single des Jahres nominiert.
Dass ausgerechnet die Country-Bühne wieder zu Swifts großer Showbühne wurde, dürfte bei ihren Fans Erinnerungen wecken. Bereits 2006 feierte sie dort ihr Debüt, ein Jahr später nahm sie ihren ersten CMA-Preis mit nach Hause. 2009 schrieb sie Geschichte und wurde als damals jüngste Künstlerin zur "Entertainer of the Year" gekürt. Ihren letzten Auftritt bei der Verleihung hatte sie 2013 mit ihrem Song "Red".
Seitdem war sie zehn Jahre lang nicht einmal mehr als Gast bei der Veranstaltung zu sehen. Nun rätseln ihre Anhänger, ob hinter der Rückkehr mehr steckt als ein nostalgischer Abend.
Schon länger halten sich Gerüchte, dass Swift musikalisch wieder zu ihren Country-Wurzeln zurückkehren und als nächstes ein entsprechendes Album veröffentlichen könnte. Ihr Auftritt in Nashville dürfte die Hoffnung auf neue Musik in diesem Genre, mit dem sie schon als Teenager mit Gitarre durchstartete, jedenfalls weiter befeuern – für einige sogar endgültig bestätigen.