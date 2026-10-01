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Taylor Swift bei der Premiere ihres Konzertfilms
Taylor Swift bei der Premiere ihres Konzertfilms "Taylor Swift: The Eras Tour" in Los Angeles, 2023.
REUTERS/Mario Anzuoni
Witz geht viral

Polizei droht mit Taylor-Swift-Songs in Endlosschleife

Eine US-Polizei kündigte an, Verhaftete müssten Taylor Swifts neue Songs in Endlosschleife hören. Der Gag löste einen Shitstorm aus.
Newsdesk HeuteHeute Entertainment
Von Newsdesk Heute und
Heute Entertainment
01.10.2026, 18:02
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Die Polizei von Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina sorgte mit einem humorvollen Post auf X für Aufsehen.

Wer in der Nacht festgenommen werde, müsse Taylor Swifts neue Songs in Dauerschleife hören, kündigte die Behörde an.

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Gemeint waren die vier neuen Titel aus der Deluxe-Version ihres Albums "The Life of a Showgirl: The Encore". Darunter befindet sich auch der Song "Cleveland!", in dem Swift erstmals über ihre Hochzeit mit Football-Star Travis Kelce singt.

Der scherzhaft gemeinte Beitrag verbreitete sich rasend schnell, schreibt bild.de. Innerhalb weniger Stunden sammelte er Zehntausende Likes und mehr als eine Million Aufrufe. Zwei Tage später lag er bei rund vier Millionen Aufrufen und über 100.000 Likes.

Swifties schäumten vor Wut

Doch nicht alle fanden den Witz lustig. Eingefleischte Taylor-Swift-Fans, sogenannte "Swifties", kritisierten die Polizei in den Kommentaren heftig.

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Die Drohung, ihre Lieblings-Songs hören zu müssen, empfanden sie offenbar als Beleidigung.

Die Reaktion der Beamten ließ nicht lange auf sich warten. In einem weiteren Post schrieb die Behörde: "Wir entschuldigen uns dafür, die Taylor-Bots aufgescheucht zu haben. Bitte hören Sie weiterhin 'The Life of a Showgirl'."

red,red,01.10.2026, 18:02
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