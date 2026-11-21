i Meg Ryans Aussehen wird immer wieder diskutiert. REUTERS/Danny Moloshok Schönheits-OP-Spekulationen Meg Ryan wird 65: Ihr Aussehen sorgt für Wirbel Die Hollywood-Legende hat gerade ihren 65. Geburtstag gefeiert. Doch statt Glückwünschen sorgt ihr Aussehen erneut für Gesprächsstoff. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Meg Ryan, die mit romantischen Komödien wie "Harry und Sally" weltberühmt wurde, feierte am 19. November ihren 65. Geburtstag. Doch anstatt ihre Karriere zu würdigen, dreht sich die Diskussion einmal mehr um ihr Äußeres.

Nachdem der Hollywood-Star in der vergangenen Woche eine Charity-Veranstaltung in New York besucht hatte, äußerte sich Dr. Alma Kamenica gegenüber der britischen "Daily Mail" zu möglichen Schönheitsbehandlungen.

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Wie auch "Promiflash" unter Berufung auf die "Daily Mail" berichtet, hält die Medizinerin unter anderem Filler, Botox und sogar ein Gesichts- oder Hals-Lifting für denkbar. "Ihr Gesicht wirkt deutlich voller als zu Beginn ihrer Karriere", erklärte die Ärztin.

Weitere Behandlungen vermutet

Neben Fillern für Wangen und Lippen nennt die Expertin weitere mögliche Anwendungen: Morpheus8, eine Methode, die Microneedling mit Radiofrequenz-Energie verbindet, könnte zur Straffung der Haut beigetragen haben. Auch IPL-Behandlungen für Hautton und Pigmentierung seien denkbar.

Allerdings versieht die Ärztin ihre Einschätzung mit einer klaren Einschränkung: "Natürlich können Fotos allein nicht bestätigen, welchen Behandlungen sich Meg möglicherweise unterzogen hat."

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Ryan dementiert seit Jahren

Meg Ryan hat Schönheitsoperationen und andere optische Eingriffe stets dementiert. Bereits 2015 reagierte sie gelassen auf die Kritik: "Ehrlich gesagt schenke ich dem nicht viel Aufmerksamkeit. Es gibt heutzutage so viel Hass auf der Welt. Es ist so einfach, zu urteilen."