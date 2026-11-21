i Sir Patrick Stewart (1940–2026) war ein englischer Schauspieler, dessen Karriere sich über mehr als 60 Jahre auf der Bühne und im Film erstreckte. Internationalen Ruhm erlangte er durch seine Hauptrolle als Captain Jean-Luc Picard in der amerikanischen Science-Fiction-Fernsehserie "Star Trek: The Next Generation". IMAGO/ZUMA Press Wire Patrick Stewart (†86) Neue Details zum Tod von "Star Trek"-Legende Drei Wochen nach dem Tod von "Star Trek"-Legende Patrick Stewart (†86) gibt es neue Details. Seine Sterbeurkunde nennt die Todesursache. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 10:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gut drei Wochen nach dem Tod von Hollywoodstar Patrick Stewart gibt es neue Erkenntnisse über seine letzten Lebensmonate. Der britische Schauspieler, der als Captain Jean-Luc Picard in "Star Trek" weltberühmt wurde, starb am 28. Oktober 2026 im Alter von 86 Jahren. Jetzt gibt seine Sterbeurkunde Aufschluss über die Todesursache.

Wie das US-Promiportal "TMZ" unter Berufung auf das Dokument berichtet, starb Stewart an einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Als weiterer Faktor ist eine neurokognitive Erkrankung mit Lewy-Körperchen angeführt.

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Schauspieler litt an Demenzerkrankungen

Bereits nach seinem Tod hatte die Familie bekannt gegeben, dass Stewart an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz erkrankt gewesen war. Die nun veröffentlichten Angaben aus der Sterbeurkunde bestätigen den Zusammenhang mit seiner Erkrankung.

Bei der Lewy-Körper-Demenz handelt es sich um eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns. Sie kann unter anderem Gedächtnisprobleme, Verwirrtheit, Halluzinationen und Bewegungsstörungen verursachen.

Stewart starb in seinem Zuhause in Los Angeles. Nach Angaben seiner Familie wurde er in seinen letzten Stunden von seiner Ehefrau Sunny sowie Freunden und Angehörigen begleitet.

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Ungewöhnliche Bestattungsmethode

Die Sterbeurkunde enthält laut "TMZ" auch ein weiteres Detail: Die sterblichen Überreste des Schauspielers wurden am 3. November mittels sogenannter alkalischer Hydrolyse behandelt.

Diese auch als Wasserbestattung beziehungsweise Wasserkremation bezeichnete Methode nutzt Wasser, alkalische Chemikalien und Wärme, um den Körper zu zersetzen. Anders als bei einer herkömmlichen Feuerbestattung kommen dabei keine Flammen zum Einsatz.

Nach Bekanntwerden seines Todes hatten zahlreiche Wegbegleiter und Hollywoodstars öffentlich Abschied genommen. Unter ihnen waren Ian McKellen, Hugh Jackman und weitere langjährige Kollegen.

Sir Patrick Stewart während einer Gala 2022 IMAGO/Image Press Agency

Als Captain Picard weltberühmt

Patrick Stewart gehörte über Jahrzehnte zu den bekanntesten britischen Schauspielern. Seine wohl berühmteste Rolle übernahm er 1987 als Captain Jean-Luc Picard in der Science-Fiction-Serie "Star Trek: The Next Generation".

Als Kommandant des Raumschiffs Enterprise wurde er für Millionen Fans zum Gesicht einer neuen "Star Trek"-Generation. Später kehrte er sowohl in mehreren Kinofilmen als auch in der Serie "Star Trek: Picard" in diese Rolle zurück.

Eine weitere weltbekannte Figur verkörperte Stewart als Professor Charles Xavier in den "X-Men"-Filmen.

Eine Karriere über sechs Jahrzehnte

Doch seine Karriere reichte weit über Hollywood-Blockbuster hinaus. Stewart war jahrzehntelang als Theaterschauspieler tätig und gehörte der renommierten Royal Shakespeare Company an.

Für seine Verdienste um die Schauspielkunst wurde er 2010 von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen und durfte fortan den Titel Sir tragen.

Mit seinem Tod am 28. Oktober verlor die Film- und Fernsehwelt einen ihrer bekanntesten Charakterdarsteller. Die jetzt bekannt gewordene Sterbeurkunde liefert weitere Informationen über die Erkrankungen, die seine letzte Lebensphase geprägt hatten.