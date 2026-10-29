i Vielen Star-Trek-Fans war er als Jean-Luc Picard bekannt. Der britische Schauspieler Patrick Stewart ist tot. REUTERS Captain Picard in "Star Trek" Hollywood-Legende Patrick Stewart (86) ist tot Große Trauer in Hollywood! "Star Trek"-Legende Patrick Stewart ist mit 86 Jahren gestorben. Der Schauspieler litt an Alzheimer und Demenz. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 20:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hollywood verliert eine seiner größten Legenden! Sir Patrick Stewart ist tot. Der britische Schauspieler starb am Mittwoch (28. Oktober) im Alter von 86 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles. Das bestätigte seine langjährige Sprecherin Kelly Bush Novak am Donnerstag.

Stewart litt zuletzt an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz. Seine Ehefrau Sunny Ozell war bis zuletzt an seiner Seite.

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Bewegender Abschied im Kreise seiner Liebsten

Die letzten Stunden des Schauspielers waren von großen Emotionen geprägt. Laut der offiziellen Mitteilung wurde Stewart von seiner Familie und engen Freunden begleitet. Live-Musik, Gebete, Tränen und Lachen hätten seinen Abschied geprägt.

Besonders bewegend: Seine Angehörigen wollen vor allem den friedlichen Gesichtsausdruck des Schauspielers in Erinnerung behalten.

Als Captain Picard wurde er zur Legende

Patrick Stewart wurde am 13. Juli 1940 im englischen Mirfield geboren. Seine Schauspielkarriere begann auf der Theaterbühne, wo er sich vor allem mit Shakespeare-Stücken einen Namen machte.

1987 übernahm er die Rolle, die sein Leben verändern sollte: Als Captain Jean-Luc Picard in "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert" wurde Stewart weltweit berühmt. Sieben Staffeln lang führte er die Besatzung der Enterprise an. Später kehrte er in mehreren Kinofilmen und der Serie "Star Trek: Picard" zurück.

Auch als Professor Charles Xavier in den "X-Men"-Filmen begeisterte er Millionen Kinobesucher. Mehr als zwei Jahrzehnte lang verkörperte er den mächtigen Mutanten.

Enger Freund traute ihn mit seiner Frau

Privat verband Stewart eine enge Freundschaft mit Schauspielkollege Ian McKellen (87). Die beiden standen nicht nur gemeinsam für "X-Men" vor der Kamera, sondern auch auf der Theaterbühne.

2013 übernahm McKellen sogar eine ganz besondere Aufgabe: Er leitete die Hochzeitszeremonie von Stewart und seiner dritten Ehefrau Sunny Ozell. Für seine Verdienste um die Schauspielkunst wurde Stewart 2010 von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau Sunny sowie zwei erwachsene Kinder aus seiner ersten Ehe. Seine Rolle als Captain Picard wird Generationen von "Star Trek"-Fans in Erinnerung bleiben.