i "Magic: The Gathering | Star Trek" startet im November mit Warpgeschwindigkeit durch. Raymond Swanland / Wizards of the Coast Neues "Star Trek"-Set "Magic" hebt mit dem Raumschiff Enterprise ab Die Enterprise hebt ab – und landet auf dem Spieltisch! "Magic: The Gathering" feiert 60 Jahre "Star Trek" mit neuen Karten und Mechaniken. Von Roman Palman 12.11.2026, 14:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die unendlichen Weiten treffen auf eines der beliebtesten Sammelkartenspiele der Welt: Mit "Magic: The Gathering | Star Trek" feiern Wizards of the Coast 60 Jahre Science-Fiction-Geschichte. Das seit 13. November erhältliche Set vereint Charaktere, Raumschiffe und Schauplätze aus nahezu allen Epochen der Kultserie – von Captain Kirk bis zu Jean-Luc Picard.

Dabei bleibt es nicht bei bekannten Gesichtern auf neuen Karten. Auch spielerisch hält das Crossover zahlreiche Überraschungen bereit. Besonders die Borg, die Sternenflotte und legendäre Raumschiffe bekommen eigene Mechaniken spendiert.

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Widerstand ist zwecklos!

Mit der neuen Fähigkeit "Assimilieren" können Spieler Kreaturen übernehmen und in Borg verwandeln. Diese erhalten eine +1/+1-Marke und werden zu Borg-Artefaktkreaturen. Die Fähigkeit "Hochbeamen" erlaubt es hingegen, bestimmte Zaubersprüche erneut aus dem Friedhof zu wirken, indem eine eigene Kreatur auf die Hand zurückkehrt.

Auch die Föderation spielt eine wichtige Rolle: Ihre Fähigkeiten profitieren von möglichst vielen unterschiedlichen Kreaturentypen. "Fremde neue Welten" belohnt dagegen das Erkunden verschiedener Länder. Bei "In eine Zwickmühle geraten" stehen Entscheidungen zwischen unterschiedlichen Karteneffekten im Mittelpunkt.

Die Enterprise startet durch

Natürlich dürfen auch die berühmten Raumschiffe nicht fehlen. Mit der zurückkehrenden Fähigkeit "Stationieren" können Besatzungsmitglieder Ladungsmarken auf Schiffen sammeln und diese so zu mächtigen Artefaktkreaturen machen. Selbst die Enterprise-D ist mit an Bord.

"An die Front" belohnt im Commander-Format Angriffe auf mehrere Gegner, während "Auf der Suche" beim Ziehen der zweiten Karte eines Zuges ausgelöst wird.

Die Enterprise startet durch

Natürlich dürfen auch die berühmten Raumschiffe nicht fehlen. Mit der zurückkehrenden Fähigkeit "Stationieren" können Besatzungsmitglieder Ladungsmarken auf Schiffen sammeln und diese so zu mächtigen Artefaktkreaturen machen. Selbst die Enterprise-D ist mit an Bord.

Für Commander-Fans gibt es zusätzliche Mechaniken: "An die Front" belohnt Angriffe auf mehrere Gegner, während "Auf der Suche" beim Ziehen der zweiten Karte eines Zuges ausgelöst wird.

Seltene Karten für Sammler

Besonders begehrt dürften sieben verschiedene, persönlich von "Star Trek"-Darstellern signierte Karten werden. Von jeder existieren weniger als 250 Exemplare, die zufällig in Sammler-Boostern stecken.

Besonders begehrt dürften sieben verschiedene, persönlich von "Star Trek"-Darstellern signierte Karten werden. Von jeder existieren weniger als 250 Exemplare, die zufällig in Sammler-Boostern stecken. Wizards of the Coast

Dazu kommen zehn LCARS-Schockländer im Design der Enterprise-Bordcomputer sowie sogenannte Sternzeit-Karten, die bekannte Magic-Klassiker im "Star Trek"-Gewand zeigen.

Das spezielle "Beam mich hoch Bundle" enthält neben Boostern auch zwei von acht exklusiven Raumschiff-Promokarten im Bauplan-Look.

So teuer wird die Weltraumreise

Die unverbindlichen US-Listenpreise beginnen bei 6,99 Dollar für einen Play-Booster. Sammler-Booster kosten 37,99 Dollar, Commander-Decks 74,99 Dollar und das besondere "Beam mich hoch Bundle" 99,99 Dollar. Für die Collector's Edition der Commander-Decks werden sogar 159,99 Dollar fällig.

Damit richtet sich das Set sowohl an aktive Magic-Spieler als auch an eingefleischte Trekkies, die ihre Lieblingsfiguren erstmals auf dem Spieltisch in den Einsatz schicken wollen.