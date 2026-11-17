i Ein 15-Sekunden-Clip auf Instagram könnte zwei Tirolerinnen knapp 11.000 Euro kosten. Der Grund: ein Song aus der Musikbibliothek. istock Wirbel um Instagram-Clip Nur 15 Sekunden! Jetzt droht Rechnung über 11.000 Euro Ein 15-Sekunden-Clip auf Instagram könnte zwei Tirolerinnen knapp 11.000 Euro kosten. Der Grund: ein Song aus der Musikbibliothek. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 06:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 15 Sekunden langes Instagram-Video könnte zwei Tirolerinnen knapp 11.000 Euro kosten. Die Frauen hatten für die Bewerbung ihrer Workshops einen Song verwendet, den ihnen die Plattform selbst vorgeschlagen hatte. Nun droht ihnen eine saftige Rechnung, wie der ORF berichtet.

Die beiden bieten nebenbei kostenpflichtige Workshops an und haben auf Instagram weniger als 1.000 Follower. Weil sie mit ihren Kursen Geld verdienen, gelten sie rechtlich als Unternehmerinnen. Für die kommerzielle Nutzung des Liedes hätten sie laut einer oberösterreichischen Anwältin eine entsprechende Lizenz benötigt.

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Nicht einmal 600 Aufrufe

Im Namen der Interpreten verlangt die Juristin nun knapp 11.000 Euro. Die Summe umfasst angenommene Lizenzgebühren, einen Strafzuschlag und Anwaltskosten. Dabei wurde der Clip weniger als 600 Mal angesehen. Die betroffenen Frauen möchten anonym bleiben.

Experte hält Summe für überzogen

Die Höhe der Forderung stößt auf Kritik. Rafael Pauley von der Wirtschaftskammer Tirol bemängelt gegenüber dem ORF die fehlende Verhältnismäßigkeit. Auch der Innsbrucker Rechtswissenschafter Matthias Kettemann hält den Betrag für fragwürdig. Seiner Einschätzung nach wären eher 2.000 bis 3.000 Euro angemessen.

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Jetzt müssen Frauen entscheiden

Ob die Tirolerinnen zahlen oder die Forderung anfechten, ist noch offen. Für die geforderte Summe müssten sie nach eigenen Angaben unzählige Workshops abhalten. Ein Gerichtsverfahren könnte zwar rechtliche Klarheit bringen, wäre aber mit hohen Kostenrisiken verbunden.

Der Fall macht deutlich: Auch wenn Instagram einen Song zur Auswahl stellt, bedeutet das nicht, dass dieser für geschäftliche Zwecke verwendet werden darf.