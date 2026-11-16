i Walter C. Willett ist ein US-amerikanischer Arzt, Epidemiologe und Ernährungswissenschaftler. Er gehört zu den meistzitierten Wissenschaftlern der Welt. APA-Images / AFP Getty / SCOTT EISEN Das kommt auf den Teller Ernährungs-Ikone (81) isst Mittagessen um nur 65 Cent Sein Ernährungskonzept ist weltweit bekannt. Ein Harvard-Professor zeigt, dass gesundes Essen nicht teuer sein muss. Seines kostet nur 65 Cent. Von Digital Heute 16.11.2026, 17:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gesunde Ernährung muss nicht teuer sein: Der 81-jährige Harvard-Professor Walter Willett kommt mittags mit einem einfachen Brot und einer Karotte aus. Seine Mahlzeit kostet umgerechnet rund 65 Cent und ist in weniger als drei Minuten zubereitet.

Willett zählt zu den meistzitierten Ernährungswissenschaftlern der Welt und hat die sogenannte Planetary Health Diet mitentwickelt. Im Gespräch mit der "Washington Post" verriet er, wie er sich im Alltag ernährt. Zum Frühstück gibt es Haferflocken mit griechischem Joghurt, Nüssen und frischem Obst. Besonders gerne isst er Blaubeeren. Dazu trinkt er ein kleines Glas Orangensaft.

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Vollkornbrot mit Erdnussbutter und Karotte

Mittags greift der Professor zu Vollkornbrot mit Erdnussbutter und etwas Marmelade oder Honig. Dazu isst er eine Karotte. An der Universität stellt er sich häufig einen Salat mit Blattgemüse, Kichererbsen, Nüssen, Hummus und Tofu zusammen.

Die Kosten für sein einfaches Mittagessen hatte Willett im Rahmen seiner Arbeit an der EAT-Lancet-Kommission berechnet. Damals kam er auf 72 US-Cent, umgerechnet rund 65 Euro-Cent. Die Kalkulation stammt allerdings aus der damaligen Zeit und lässt sich nicht auf die heutigen Lebensmittelpreise übertragen.

Vollkornbrot liefert Ballaststoffe, Erdnüsse pflanzliches Eiweiß und ungesättigte Fettsäuren. Marmelade und Honig enthalten hingegen vor allem Zucker. Willett verwendet davon deshalb nur kleine Mengen.

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Abends gibt es Fisch oder Geflügel

Am Abend stehen bei Willett und seiner Frau häufig Fisch oder Geflügel mit Gemüse auf dem Speiseplan. Gelegentlich kochen sie ein persisches Gericht mit Naturreis, Safran, Walnüssen, Hähnchen und Granatapfel. Ist der Professor allein zu Hause, gibt es oft Salat mit Oliven, Gemüse und Meeresfrüchten aus der Dose.

Bei Fetten setzt Willett vor allem auf ungesättigte Fettsäuren aus Nüssen, Olivenöl und Fisch. Rotes Fleisch empfiehlt er höchstens einmal pro Woche.

Auch beim Naschen hat der Forscher seine Gewohnheiten verändert. Während der Arbeit an einem Lehrbuch griff er regelmäßig zu Keksen und Chips und nahm nach eigenen Angaben rund 2,3 Kilogramm zu. Bei seinem nächsten Buchprojekt stellte er deshalb Äpfel und Karotten bereit.

Sein wichtigster Rat nach mehr als 40 Jahren Ernährungsforschung: "Eine Vielzahl gesunder, überwiegend pflanzlicher Lebensmittel essen und einen Weg finden, der Spaß macht."