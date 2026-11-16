i Wi-Fi 7 soll Funklöcher beseitigen und mehrere Geräte gleichzeitig versorgen. Devolos teures Mesh-System muss dabei einige Erwartungen erfüllen. Rene Findenig Wi-Fi-7-Set im Test Devolo WiFi 7 Mesh BE9300: Drei Router gegen Funklöcher Drei WLAN-Stationen, drei Frequenzbänder und jede Menge Tempo: Devolo verspricht schnelles Internet bis in den letzten Winkel. Das hat seinen Preis. Von Rene Findenig 16.11.2026, 15:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Geräte sollen dafür sorgen, dass schnelles Internet nicht mehr an dicken Wänden, mehreren Stockwerken oder großen Entfernungen scheitert. Mit dem WiFi 7 Mesh BE9300 bringt Devolo ein System auf den Markt, das auf den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 setzt und mit drei Frequenzbändern gleichzeitig arbeitet. Das Versprechen klingt verlockend: hohe Geschwindigkeiten, eine stabile Verbindung und eine möglichst lückenlose Versorgung im ganzen Zuhause. Doch das Dreierpack hat seinen Preis. Rund 700 Euro werden für das System fällig. Der neue Router ist aber auch einzeln oder als Zweierpack zu haben. Für den hohen Preis darf man einiges erwarten. Ob sich das auszahlt, hat "Heute" getestet.

Das Devolo WiFi 7 Mesh BE9300 besteht aus drei weißen WLAN-Stationen. Eine übernimmt die Rolle des zentralen Geräts, die anderen erweitern das Netzwerk in Räume und Stockwerke. Das Prinzip dahinter ist einfach: Statt auf einen einzelnen Router zu setzen, wird das WLAN über mehrere miteinander verbundene Stationen verteilt. Deine Geräte sollen sich dabei automatisch mit dem jeweils passenden Zugangspunkt verbinden. Das ist vor allem in größeren Wohnungen und Häusern interessant. Wer seinen Router im Vorzimmer stehen hat, kennt das Problem: Im Wohnzimmer reicht das Signal vielleicht noch problemlos für Streaming und Videotelefonie, im Schlafzimmer oder im oberen Stockwerk wird die Verbindung aber deutlich schlechter.

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Genau hier setzt ein Mesh-System an. Die zusätzlichen Stationen sollen das vorhandene Netzwerk weitertragen, ohne dass du ständig zwischen verschiedenen WLAN-Namen wechseln musst. Devolo setzt dabei auf Wi-Fi 7 und eine sogenannte Tri-Band-Technik. Das bedeutet, dass die drei Frequenzbereiche mit 2,4, 5 und 6 GHz gleichzeitig zur Verfügung stehen. Das ist ein Unterschied zu einfacheren Mesh-Systemen, bei denen nicht alle Frequenzbereiche parallel genutzt werden können. Gerade wenn viele Geräte gleichzeitig online sind, kann die zusätzliche Funkkapazität Vorteile bringen. Der Name BE9300 ist dabei eine Ansage. Bis zu 9.300 Mbit/s soll das System über seine drei Frequenzbänder theoretisch erreichen.

Wi-Fi 7: Was hinter den 9.300 Mbit/s steckt

Diese 9.300 Mbit/s muss man allerdings als Theorie verstehen, denn sie setzt sich aus den maximalen Bruttodatenraten der einzelnen Bereiche zusammen. Im 2,4-GHz-Band sind es bis zu 1.200 Mbit/s, im 5-GHz-Bereich bis zu 2.400 Mbit/s und im 6-GHz-Band bis zu 5.765 Mbit/s. Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen theoretischer Gesamtleistung und tatsächlich nutzbarer Geschwindigkeit. Die 9,3 Gbit/s stehen nicht einem einzelnen Smartphone oder Laptop zur Verfügung. Es handelt sich um die addierten Maximalwerte der drei Funkbereiche. In der Praxis fallen die Datenraten deutlich niedriger aus. Entfernung, Wände, Störungen und die Fähigkeiten des verbundenen Geräts spielen eine Rolle.

Jede Station verfügt über einen 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschluss sowie drei weitere Gigabit-Anschlüsse. Rene Findenig

Trotzdem ist die Unterstützung aller drei Frequenzbereiche ein echtes Argument für das BE9300. Das 2,4-GHz-Band eignet sich vor allem für größere Reichweiten und Geräte, die keine besonders hohen Datenraten benötigen. 5 GHz bietet mehr Geschwindigkeit, während 6 GHz zusätzliche Kapazitäten für kompatible Geräte schafft. Gerade Wi-Fi-6E- und Wi-Fi-7-Geräte können davon profitieren. Ein weiterer Bestandteil ist Multi-Link Operation, kurz MLO. Dahinter steckt eine Funktion von Wi-Fi 7, mit der kompatible Geräte Frequenzbereiche gleichzeitig nutzen können. Das kann den Datendurchsatz erhöhen und Verbindungen stabiler machen. Besonders bei datenintensiven Anwendungen wie Online-Gaming ist das interessant.

Die Anschlüsse sind ein wichtiger Pluspunkt

Hinzu kommt die 4K-QAM-Technik. Sie ermöglicht eine höhere Informationsdichte bei der Datenübertragung. Devolo gibt an, dass dadurch im Vergleich zu Wi-Fi 6 eine um 20 Prozent höhere Datenrate pro Datenstrom möglich ist. Auch die Kanalbreite von bis zu 320 MHz im 6-GHz-Band gehört zu den technischen Neuerungen des Wi-Fi-7-Standards. Der Haken: Nicht jedes Gerät kann diese Möglichkeiten nutzen. Ältere Smartphones, Tablets und Notebooks profitieren nicht automatisch von sämtlichen Neuerungen. Das System ist zwar abwärtskompatibel und unterstützt auch ältere WLAN-Standards, die höchsten Geschwindigkeiten gibt es aber nur mit passenden Endgeräten.

Auch bei der kabelgebundenen Verbindung hat Devolo einiges vorgesehen. Jede Station verfügt über einen 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschluss sowie drei weitere Gigabit-Anschlüsse. Damit lassen sich beispielsweise ein Gaming-PC, ein Fernseher, eine Spielekonsole oder ein Netzwerkspeicher direkt verbinden – pro Gerät. Gerade für Nutzer, die große Datenmengen innerhalb ihres Heimnetzwerks verschieben, ist das interessant. Ein NAS kann beispielsweise über ein Netzwerkkabel angebunden werden, während andere Geräte drahtlos auf die gespeicherten Inhalte zugreifen. Auch bei einem schnellen Glasfaseranschluss ist ein 2,5-Gbit/s-Port sinnvoll, weil er nicht schon bei einem Gigabit Schluss macht.

Installation mit möglichst wenig Aufwand

Eine Einschränkung gibt es allerdings: Das BE9300 besitzt kein eigenes Modem. Es kann daher nicht einfach jeden vorhandenen Internetanschluss direkt ersetzen. Du benötigst ein vorgeschaltetes Modem beziehungsweise ein entsprechendes Glasfasergerät, das die Internetverbindung bereitstellt. Bei einem Glasfaseranschluss wird das System beispielsweise mit dem vorhandenen ONT verbunden. Besitzt du hingegen einen klassischen DSL-Anschluss mit einem Router-Modem-Kombigerät, ist das System nicht ohne Weiteres als vollständiger Ersatz geeignet. Es lässt sich aber in eine bestehende Netzwerkinfrastruktur integrieren. Dafür stehen verschiedene Betriebsarten zur Verfügung.

Simple Inbetriebnahme: Die drei Stationen müssen nicht erst mühsam einzeln eingerichtet werden. Rene Findenig

Ein Vorteil des Systems ist die vorkonfigurierte Auslieferung. Die drei Stationen müssen nicht erst mühsam einzeln eingerichtet werden. Das Hauptgerät wird mit dem vorhandenen Modem verbunden, anschließend werden die beiden zusätzlichen Stationen aufgestellt und mit Strom versorgt. Danach soll das Mesh-Netzwerk innerhalb weniger Minuten bereitstehen. Die Verwaltung erfolgt über die Devolo Home Network App. Dort lassen sich Einstellungen vornehmen und die Geräte im Heimnetz verwalten. Auch der Wechsel zwischen Router-, Access-Point- und Mesh-Erweiterungsbetrieb ist vorgesehen. Das ist praktisch, wenn du das BE9300 nicht als eigenständigen Router, sondern als Ergänzung verwenden möchtest.

Wie schnell ist das Mesh-System tatsächlich?

Ein weiterer Vorteil des Mesh-Prinzips ist die automatische Verbindung der Endgeräte mit dem passenden Zugangspunkt. Du musst also nicht selbst entscheiden, ob dein Smartphone gerade mit dem Router im Erdgeschoss oder der Station im Obergeschoss verbunden sein soll. Bei mehreren Stockwerken ist es deshalb sinnvoll, die Stationen an strategisch günstigen Stellen aufzustellen. Ein offener Platz im Stiegenhaus kann beispielsweise besser geeignet sein als eine versteckte Ecke hinter einem Möbelstück. Die entscheidende Frage bei einem WLAN-System dieser Preisklasse ist natürlich die Leistung. Die gemessenen Ergebnisse zeigen, dass das BE9300 in unmittelbarer Nähe zum zentralen Gerät hohe Datenraten erreichen kann.

Die neue Netzwerk-Lösung von Devolo gibt es auch als Einzelgerät oder als Doppel-Pack. Rene Findenig

Bei einem Abstand von rund einem bis zwei Meter wurden mit einem Wi-Fi-7-fähigen Rechner rund 2.000 Mbit/s im Download und 2.500 Mbit/s im Upload gemessen. Auch über einige Meter hinweg bleibt das Tempo hoch. Interessant wird es aber bei der Versorgung über mehrere Stockwerke hinweg. Im Testaufbau bewies sich das Set in einem siebenstöckigen Haus. Selbst zwei Stockwerke entfernt waren es noch immer fast 400 Mbit/s – wer also beispielsweise einen Internetanschluss mit 300 Mbit/s nutzt, kann diesen auch über große Distanzen hinweg voll auszunutzen. Wichtig ist dabei eine Abstimmung der Platzierung der Geräte – wer sie strategisch ausrichtet, kann damit sogar mehrere hundert Mbit/s mehr herausholen.

Einfache Einrichtung und übersichtliche Funktionen

Bei einem System für mehrere Hundert Euro darf man auch eine umfangreiche und verständliche Software erwarten. Hier zeigt sich das BE9300 allerdings eher übersichtlich als komplex. VPN-Server, WLAN-Zeitsteuerung und Kindersicherung sind in einfacher Form umgesetzt, mit etwas Suche im Web-Interface oder der Home Network App lassen sich die gewünschten Funktionen finden. Die grundlegende Einrichtung des Systems ist indes sehr simpel: Geräte mit der Steckdose verbinden, einige Sekunden warten und schon geht es automatisch los. Wer mehr als eine Station nutzt, muss ebenfalls nichts beachten, denn die Boxen sind ab Werk "gepairt", also bereits vorab aufeinander abgestimmt.

Der Kaufpreis ist indes eine Ansage. Das BE9300 wird als Dreierpack für rund 699,90 Euro angeboten. Bei einzelnen Händlern können die Preise davon abweichen. Zum Vergleich: Der kleinere Bruder BE6500 ist als Dreierpack deutlich günstiger. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass beim BE9300 alle drei Frequenzbereiche gleichzeitig genutzt werden können. Ob sich dieser Aufpreis lohnt, hängt stark von deinem Haushalt ab. Hast du einen schnellen Glasfaseranschluss mit mindestens einem Gigabit, viele moderne Wi-Fi-6E- oder Wi-Fi-7-Geräte und überträgst regelmäßig große Dateien innerhalb deines Netzwerks, bringt die zusätzliche Funkkapazität einen echten Vorteil. Für alles andere reicht auch das günstigere Mesh-System.