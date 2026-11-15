i Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang. Reuters Nvidia-Mitarbeiter packen aus "Ich hoffe, du stirbst" – neue Vorwürfe gegen Huang Nach dem Eklat um Ex-Nvidia-Chef Huang rechnen Kollegen jetzt ab. Er soll Führungskräfte beschimpft, gedemütigt und mit Gegenständen beworfen haben. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 20:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Todeswunsch vor versammelter Führungsriege, heftige Beschimpfungen und eine geworfene Wasserflasche: Berichte über den Führungsstil von Jensen Huang zeichnen ein verstörendes Bild. Der langjährige Nvidia-Chef soll Mitarbeiter wiederholt vor Kollegen bloßgestellt haben.

Die "New York Post" berichtet über entsprechende Schilderungen aus dem Unternehmen. Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit Meldungen über einen Rücktritt Huangs, die allerdings gesondert überprüft werden müssen.

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Todeswunsch vor 30 Führungskräften

Besonders schwer wiegt eine Schilderung über einen Vorfall im Februar. Huang soll den damaligen Vertriebschef Jay Puri während einer Besprechung vor rund 30 weiteren Führungskräften massiv angegriffen haben.

"Ich hoffe, du stirbst und erlöst uns alle von unserem Leid", soll Huang ihm laut dem Bericht zugerufen haben. Puri habe die Beschimpfung schweigend über sich ergehen lassen. Die Stimmung im Raum sei angespannt gewesen. "Alle waren etwas geschockt", wird eine Quelle zitiert.

Manager soll Wasserflasche geworfen haben

Der Vorfall soll kein Einzelfall gewesen sein. Nach den Schilderungen habe Huang Mitarbeiter immer wieder lautstark zurechtgewiesen und vor anderen Führungskräften gedemütigt.

Im Jahr 2025 soll er eine Führungskraft angeschrien haben: "Willst du mich etwa angrinsen? Ich sehe nur tote Gesichter … Raus hier!" Bei einer anderen Gelegenheit soll Huang sogar eine Wasserflasche nach einem Topmanager geworfen haben.

Auch Finanzchefin Colette Kress soll Ziel seiner Kritik geworden sein. Dem "Wall Street Journal" zufolge unterbrach Huang im Sommer eine ihrer Präsentationen und verglich sie sinngemäß mit einem "Reh im Scheinwerferlicht".

Biograf beschreibt heftige Wutausbrüche

Dass Huang bei Widerspruch die Beherrschung verloren haben soll, schildert auch Stephen Witt, Autor einer Biografie über den Nvidia-Manager.

Wenn jemand trotz Huangs Einwänden an seiner Position festgehalten habe, "explodierte er (Huang, d. Red.) und schrie einen wegen der eigenen Dummheit an", schrieb Witt laut dem Ausgangsbericht in der "New York Times".

Nach außen hatte Huang dagegen ein betont unkompliziertes Image gepflegt. Statt im klassischen Geschäftsanzug zeigte er sich häufig in Lederjacke und Jeans. Immer wieder erzählte er von seinen bescheidenen Anfängen und davon, dass er früher mit Tellerwaschen und Toilettenputzen Geld verdient habe.

Trotzdem Rückkehr gefordert

Trotz der schweren Anschuldigungen soll Huang innerhalb des Unternehmens weiterhin Rückhalt genießen. Wie "Wired" laut dem Ausgangsbericht meldete, erhielt ein Beitrag auf einer internen Vorschlagsplattform mehr als 1.600 Kommentare. Darin sollen mehrere Beschäftigte eine Rückkehr Huangs gefordert haben.

Unter den sichtbaren Reaktionen hätten unterstützende Stimmen überwogen. Nvidia beschäftigt dem Bericht zufolge weltweit rund 42.000 Menschen.