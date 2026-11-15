i Ein günstiger Preis allein macht noch kein gutes Gerät. Verarbeitung, Sicherheit und Reparaturmöglichkeiten sind ebenfalls wichtig. iStock / Getty Images / anatoliycherkas Billig kann teuer werden Das musst du beachten! So findest du gute Elektrogeräte Rund um den Black Friday locken hohe Rabatte. Doch bei Elektrokleingeräten solltest du vor dem Kauf auch auf andere Kriterien achten. Von Rene Findenig 15.11.2026, 19:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer rund um den Black Friday ein neues Elektrogerät kaufen möchte, sollte sich nicht allein vom günstigsten Angebot leiten lassen. Darauf weist das Elektrokleingeräte Forum (EKGF) hin. Neben dem Preis seien auch die Qualität des Produkts und die Leistungen nach dem Kauf wichtig. Dazu zählen etwa Kundendienst, verfügbare Ersatzteile und Garantiebedingungen.

"Ein attraktiver Preis kann ein gutes Argument für den Kauf sein. Wer langfristig Freude an einem Gerät haben möchte, sollte aber ebenso auf Verarbeitung, Bedienkomfort und Sicherheit sowie auf die Leistungen nach dem Kauf achten", sagt Gabriele Eder, Obfrau des Elektrokleingeräte Forums.

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Auf diese Details kommt es an

Schon beim ersten Prüfen eines Geräts können sich Unterschiede zeigen. Gehäuse, Griffe, Schalter und Verschlüsse sollten stabil wirken und sich gut bedienen lassen. Wichtig ist auch, ob die Bedienelemente verständlich gekennzeichnet und leicht erreichbar sind. Bei Geräten, die häufig zum Einsatz kommen, können eine einfache Reinigung und unkompliziert abnehmbare Teile den Alltag erleichtern.

Auch die Sicherheit sollte in die Kaufentscheidung einfließen. Die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sollten verständlich sein. Je nach Gerät können Funktionen wie ein sicherer Stand, eine automatische Abschaltung oder ein Überhitzungsschutz wichtig sein. Welche Schutzfunktionen vorhanden sind, geht aus den Herstellerinformationen hervor.

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Reparatur und Garantie nicht vergessen

Ein weiterer Punkt ist die Frage, was passiert, wenn das Gerät nach dem Kauf kaputtgeht. Gibt es einen erreichbaren Kundendienst? Sind Reparaturen möglich und Ersatzteile erhältlich? Je nach Produkt können etwa Dichtungen oder Behälter ausgetauscht werden müssen. Wer solche Informationen vorab prüft, kann besser einschätzen, wie lange sich ein Gerät voraussichtlich nutzen lässt.

Auch die Garantiebedingungen sollten Käufer vergleichen. Entscheidend ist, welche Leistungen tatsächlich umfasst sind, welche Voraussetzungen gelten und an wen man sich im Schadensfall wenden kann.

Das Elektrokleingeräte Forum empfiehlt daher, Angebote nicht nur anhand des Preises oder der Rabatthöhe zu beurteilen. Erst die Kombination aus Verarbeitung, Sicherheit, Bedienkomfort und Service zeigt, ob ein Gerät zu den eigenen Bedürfnissen passt.