i Termine planen, Einkaufslisten erstellen und das Smart Home steuern: Alexa+ ist jetzt auch über Alexa.com erreichbar. Amazon KI plant Essen und Einkäufe Alexa+ kommt in den Browser – Amazon startet Alexa.com Amazon bringt Alexa+ ins Web. In Deutschland können Early-Access-Kunden die KI-Assistentin nun direkt im Browser nutzen. Von Digital Heute 15.11.2026, 18:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alexa gibt es nicht mehr nur auf Echo-Lautsprechern oder in der Smartphone-App. Mit Alexa.com bringt Amazon seine KI-Assistentin nun auch in den Browser. Der neue Zugang ist ab sofort für alle Alexa+-Early-Access-Kunden in Deutschland verfügbar. Damit können Nutzer den Dienst am Computer aufrufen und dort mit der KI chatten.

Alexa+ soll dabei mehr können, als Fragen zu beantworten. Die Assistentin kann laut Amazon auch Aufgaben übernehmen: Sie erstellt Einkaufslisten, hilft bei der Wochenplanung, verwaltet den Familienkalender und unterstützt bei Restaurantreservierungen. Auch die Steuerung des Smart Homes ist direkt im Browser möglich. So lassen sich etwa Beleuchtung und Temperatur anpassen oder Sicherheitskameras aufrufen.

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Gespräche laufen auf allen Geräten weiter

Ein wesentlicher Vorteil soll die geräteübergreifende Nutzung sein. Gespräche, Präferenzen und Personalisierungen werden laut Amazon übernommen. Wer eine Unterhaltung auf einem Echo-Gerät oder in der Alexa-App begonnen hat, kann sie im Browser fortsetzen. Umgekehrt soll es ebenfalls funktionieren.

Auch Dokumente, E-Mails und Bilder können auf Alexa.com hochgeladen werden. Die KI soll daraus wichtige Informationen herausfiltern und beispielsweise Termine in den Kalender eintragen. Amazon nennt als Beispiele den Schwimmkurs der Kinder, anstehende Veranstaltungen oder Informationen zur letzten Impfung des Haustiers.

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KI plant auch Mahlzeiten und Einkäufe

Alexa+ soll außerdem bei der Organisation des Alltags helfen. Nutzer können sich etwa einen Essensplan für die Woche erstellen lassen, Einkaufslisten anlegen oder eine Party planen.

Bei den Menüvorschlägen sollen persönliche Vorlieben berücksichtigt werden können – etwa eine eiweißreiche Ernährung oder der Verzicht auf Zucker und stark verarbeitete Lebensmittel.

Der neue Browser-Zugang ist vorerst auf Deutschland und Kunden mit Early-Access-Zugang beschränkt. Ob und wann Alexa.com auch in Österreich verfügbar sein wird, ist noch unklar.