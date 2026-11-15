i Souveräne KI für die Cyberabwehr aus Wien: CyberACI geht mit selbst entwickeltem Sprachmodell in den Betrieb. AI Factory Austria AI:AT Plattform Minerva Wiener Startup baut eigene KI gegen Cyberangriffe Ein Wiener Startup entwickelt eine eigene KI für die Cyberabwehr. Die Plattform wird bereits bei Kunden in Europa eingesetzt. Von Rene Findenig 15.11.2026, 17:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tausende Warnmeldungen gehen täglich in IT-Sicherheitszentralen ein. Doch längst nicht jede deutet auf einen tatsächlichen Angriff hin. Das Wiener KI-Startup CyberACI will Sicherheitsteams mit seiner Plattform Minerva die aufwendige Vorarbeit abnehmen. Dafür hat das Unternehmen ein eigenes, auf Cybersicherheit spezialisiertes Sprachmodell entwickelt. Die Lösung ist bereits bei Kunden in der EU im Einsatz und wird seit September 2026 auch bei einem österreichischen Cloud-Betreiber erprobt.

Minerva setzt auf mehrere spezialisierte KI-Agenten. Sie ordnen Warnmeldungen nach ihrer Dringlichkeit, gleichen sie mit den Logdaten eines Unternehmens ab und prüfen bekannte Sicherheitslücken. Anschließend bereiten sie Handlungsempfehlungen vor. Bestimmte Maßnahmen, etwa das Isolieren eines möglicherweise kompromittierten Rechners, können die Agenten nach vorher festgelegten Regeln selbst ausführen. Die Entscheidungshoheit soll aber grundsätzlich bei den menschlichen Sicherheitsteams bleiben.

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Eigenes Sprachmodell statt externer KI-Dienste

Das technische Herzstück ist ein eigenes Sprachmodell auf Open-Source-Basis. CyberACI will damit unabhängiger von externen KI-Anbietern werden. Unternehmen können Minerva vollständig in ihrer eigenen IT-Infrastruktur betreiben. Sensible Sicherheitsdaten müssen dadurch nicht an externe KI-Dienste übermittelt werden.

Für den Einsatz bei einem österreichischen Betreiber kritischer Infrastruktur war außerdem entscheidend, dass auch die KI-Berechnungen in Österreich stattfinden. Dafür benötigte das Startup leistungsfähige Grafikprozessoren (GPUs). Über die AI Factory Austria wurde der Kontakt zum Cloud-Anbieter Exoscale hergestellt, der zu A1 Digital gehört.

Seit September 2026 läuft das Sprachmodell auf eigens reservierten GPUs von Exoscale in Wien. Die Plattform und die Sicherheitsdaten bleiben weiterhin in der Infrastruktur des jeweiligen Kunden. Das soll den Einsatz auch für Organisationen mit hohen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen erleichtern, etwa Energieversorger oder Banken.

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KI soll Angriffe frühzeitig erkennen

Minerva soll nicht nur auf bereits ausgelöste Alarme reagieren. Die Plattform lernt laufend die IT-Umgebung eines Unternehmens kennen – von klassischen Computersystemen bis zu Industrie- und Steuerungsanlagen. Sie berücksichtigt dabei, welche Systeme besonders kritisch sind und welche Vorgaben das Sicherheitsteam festgelegt hat. Auf dieser Basis kann die KI auch nach möglichen Angreifern suchen, die noch keinen Alarm ausgelöst haben.

Die Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Cyberbedrohungen. KI kann dabei auch Angreifern helfen, Schwachstellen schneller zu finden und Attacken zu automatisieren. "Wir leben im Zeitalter von KI gegen KI – und Europa muss sich dafür rüsten", sagt CyberACI-Gründer Asif Safdary. Die AI Factory Austria habe dem Unternehmen den Zugang zu Infrastruktur, Forschungsexpertise und wichtigen Partnern erleichtert.

Forschung soll die Trefferquote verbessern

Gemeinsam mit der AI Factory Austria arbeitet CyberACI auch an einer Forschungsfrage: Wie viele Informationen benötigt eine KI, um eine Sicherheitswarnung zuverlässig einzuordnen – und wie erkennt sie, wenn die vorhandenen Daten dafür nicht ausreichen? Dafür soll ein Datensatz mit bereits bewerteten Sicherheitswarnungen entstehen, mit dem sich solche Systeme testen und verbessern lassen.

Die AI Factory Austria unterstützte das Startup zudem beim Aufbau von Kontakten zu Industrie- und Forschungspartnern. Über das Netzwerk erhielt CyberACI Zugang zu einer geschützten IT-Sicherheitsumgebung, in der die Analyse von Protokolldaten erprobt werden kann.

Für Unternehmen spielen bei solchen Lösungen auch gesetzliche Vorgaben eine Rolle. In Österreich ist das neue Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz 2026 (NISG 2026) seit 1. Oktober in Kraft. Auch die EU-Verordnung DORA stellt Anforderungen an die digitale Widerstandsfähigkeit von Finanzunternehmen. CyberACI sieht den Betrieb der KI in Österreich und die Möglichkeit, Kundendaten in der eigenen Infrastruktur zu belassen, als Vorteil für Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen.