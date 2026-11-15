i Kompaktes Format, großer Akku und eine 50-MP-Telekamera: Das neue Poco X8s startet mit einem Aktionspreis ab 429,90 Euro. Poco Startet ab 429,90 Euro Poco X8s – Neues Smartphone setzt auf kompakte Größe Poco erweitert seine X-Pro-Serie. Das X8s bringt ein 120-Hertz-AMOLED-Display, Snapdragon-Prozessor und 100-Watt-Laden mit. Von Rene Findenig 15.11.2026, 16:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 6,35-Zoll-AMOLED-Display, Snapdragon-Prozessor und ein Akku mit 6.330 mAh: Mit dem Poco X8s erweitert Xiaomi seine X-Pro-Serie um ein vergleichsweise kompaktes Smartphone. Auch eine Telekamera und 100-Watt-Laden sind an Bord.

Mit dem Poco X8s bringt die Xiaomi-Marke Poco ein neues Smartphone auf den Markt, das trotz seiner kompakten Abmessungen viel Ausstattung bieten soll. Das Gerät ist 8,06 Millimeter dick, wiegt 187 Gramm und besitzt ein 6,35 Zoll großes AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung. Die Spitzenhelligkeit gibt der Hersteller mit bis zu 3.500 Nits an. Eine adaptive Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hertz soll für eine flüssige Darstellung sorgen und gleichzeitig den Stromverbrauch reduzieren.

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Der Rahmen besteht aus Aluminium, die Rückseite aus Glas. Angeboten wird das Smartphone in Schwarz, Blau und Weiß. Für die Entsperrung ist ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor integriert, der laut Poco auch mit feuchten Fingern funktionieren soll.

Dreifachkamera mit Teleobjektiv

Auf der Rückseite sitzt eine Dreifachkamera. Die Hauptkamera löst mit 50 Megapixeln auf und verwendet den Sensor Light Fusion 800. Eine optische Bildstabilisierung soll Verwacklungen reduzieren. Dazu kommen eine 50-Megapixel-Telekamera mit 2,5-facher Vergrößerung und eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Damit bietet Poco erstmals in seiner X-Pro-Serie ein eigenes Teleobjektiv. Die Live-Moment-Funktion unterstützt Aufnahmen mit bis zu 1080p.

Snapdragon und großer Akku

Im Inneren arbeitet Qualcomms Snapdragon 7 Gen 4. Ein 3D-IceLoop-Kühlsystem soll die Temperatur bei anspruchsvollen Aufgaben regulieren. Für die Energieversorgung ist ein Akku mit einer typischen Kapazität von 6.330 mAh zuständig. Geladen wird mit bis zu 100 Watt. Das Smartphone kann kompatible Geräte außerdem mit bis zu 22,5 Watt kabellos beziehungsweise per Kabel mit Strom versorgen – über die Reverse-Charging-Funktion.

Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Zwei Lautsprecher sollen für einen räumlicheren Klang sorgen.

Poco X8s: Preis und Speicher

Das Poco X8s kommt in zwei Speichervarianten. Die Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher kostet regulär 529,90 Euro, zum Start wird ein Early-Bird-Preis von 429,90 Euro genannt. Für 12 GB RAM und 512 GB Speicher beträgt der reguläre Preis 629,90 Euro, der Aktionspreis liegt bei 519,90 Euro.