i "EA Sports FC 27" auf der großen Bühne: Am 21. November können Spieler bei der Comic Con um einen Platz im National Final kämpfen. Red Bull Red Bull Wings Cup Wildcard-Turnier zu "EA FC 27" bei der Vienna Comic Con Bei der Vienna Comic Con wird eine zusätzliche Wildcard für den Red Bull Wings Cup ausgespielt. Das Finale steigt in Salzburg. Von Rene Findenig 15.11.2026, 16:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Vienna Comic Con wird nicht nur über Gaming gesprochen: Am 21. November können sich EA-Sports-FC-27-Spieler einen zusätzlichen Qualifikationsplatz für den Red Bull Wings Cup sichern. Das National Final steigt Anfang Dezember in Salzburg.

Die Vienna Comic Con bekommt ein zusätzliches E-Sport-Highlight. Am Samstag, dem 21. November, wird in der VIECON Messe Wien eine Wildcard für die Open League des Red Bull Wings Cup ausgespielt. Wer sich beim Turnier in "EA Sports FC 27" durchsetzt, erhält eine weitere Chance auf die Teilnahme am österreichischen National Final am 5. Dezember in Salzburg.

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Die regulären Qualifikationsrunden der Open League und der University League endeten bereits am 8. November. Mit dem zusätzlichen Wettbewerb auf der Comic Con können sich ambitionierte Spieler dennoch einen Platz im Rennen um das National Final sichern.

Dort treffen die besten Spieler Österreichs aufeinander. Der Sieger vertritt das Land Anfang 2027 beim World Final in Miami.

Sonntag ohne Qualifikationsdruck

Am Sonntag, dem 22. November, steht das gemeinsame Spielen im Mittelpunkt. Dann gibt es auf der Vienna Comic Con ein "Free to Play"-Angebot ohne Qualifikationsdruck. Besucher können "EA Sports FC 27" ausprobieren und sich mit anderen Gaming-Fans messen.

Der Red Bull Wings Cup wird in Kooperation mit EA Sports und PlayStation Tournaments veranstaltet. Teilnehmen dürfen Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Es gelten die lokalen Teilnahmebedingungen.

Die Vienna Comic Con findet am 21. und 22. November 2026 in der VIECON Messe Wien statt. Laut Veranstalter kamen 2025 mehr als 45.000 Besucher. Für die diesjährige Ausgabe werden mehr als 600 Aussteller auf rund 45.000 Quadratmetern erwartet. Neben Gaming und E-Sport umfasst das Programm unter anderem Anime, Manga, Comics, Cosplay, Fantasy, Film und TV.