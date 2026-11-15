i Der nächste große Gaming-Hit für die Österreicher: "GTA VI". Rockstar Games Auch viele Senioren 6,1 Millionen Gamer – Österreich spielt ganz Europa aus 6,1 Millionen Menschen in Österreich spielen Videospiele. Mit 78 Prozent liegt das Land unter 16 untersuchten EU-Staaten an der Spitze. Von Rene Findenig 15.11.2026, 15:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich ist laut einer neuen Studie das Gaming-Land Nummer eins in Europa. Rund 6,1 Millionen Menschen zwischen sechs und 75 Jahren spielen hierzulande zumindest gelegentlich Videospiele. Das entspricht 78 Prozent der Bevölkerung und ist der höchste Anteil unter 16 untersuchten EU-Ländern. Gaming ist längst kein reines Hobby junger Männer mehr: Fast die Hälfte der Spielenden sind Frauen, mehr als die Hälfte der Menschen zwischen 65 und 75 Jahren greift ebenfalls zu Videospielen.

Das zeigt die Studie "GameTrack 2025", die vom Österreichischen Verband für Unterhaltungssoftware (OVUS), dem Entwicklerverband PGDA und der Wirtschaftskammer Österreich vorgestellt wurde. Demnach liegt das Durchschnittsalter der österreichischen Gamer bei 39 Jahren. Das ist ebenfalls der höchste Wert im Ländervergleich. Im Schnitt verbringen sie pro Woche acht Stunden und 31 Minuten mit Videospielen.

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Smartphone ist die beliebteste Spieleplattform

Am häufigsten wird in Österreich auf Smartphones und Tablets gespielt. 64 Prozent der Menschen zwischen sechs und 75 Jahren nutzen dafür diese Geräte. Das entspricht rund fünf Millionen Personen. Am PC spielen 34 Prozent beziehungsweise 2,6 Millionen Menschen. Konsolen und Handhelds kommen auf 30 Prozent oder rund 2,4 Millionen.

Auch bei den Genres gibt es Unterschiede: Auf dem Smartphone sind Karten-, Gelegenheits- und Puzzlespiele besonders beliebt. Am PC stehen Abenteuer, Strategie und Shooter hoch im Kurs. Auf Konsolen dominieren Renn-, Abenteuer- und Sportspiele.

Der Kauf von Spielen verlagert sich zunehmend ins Internet. Laut Studie beziehen 87 Prozent der Befragten ihre Games digital – etwa per Download, Abo, über soziale Medien oder als Browserspiel. Nur 18 Prozent kaufen noch Spiele auf Disc oder Modul. Die Angaben beziehen sich auf die befragte Gruppe; Mehrfachnennungen sind möglich.

Neue Studie: 6,1 Millionen Menschen in Österreich spielen Videospiele - höchster Anteil aller untersuchten EU-Länder. OVUS

Heimische Spielebranche wächst

Videospiele sind in Österreich nicht nur ein beliebtes Freizeitvergnügen, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor. Der preisbereinigte Umsatz heimischer Spieleentwickler stieg laut den Studienangaben zwischen 2017 und 2023 von 32,7 auf 92,8 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 184 Prozent.

Die Branche ist stark von kleinen Unternehmen geprägt: Mehr als 80 Prozent der Studios beschäftigen höchstens neun Personen. 54 Prozent der Unternehmen haben ihren Sitz in Wien. Zudem werden mehr als 80 Prozent der entwickelten Spiele exportiert.

Auch bei den Beschäftigten zeigt sich ein junges und hoch qualifiziertes Umfeld. Rund 60 Prozent sind jünger als 35 Jahre, knapp 80 Prozent haben einen Hochschulabschluss. Die Branche verweist dabei auf Ausbildungsangebote an Fachhochschulen in Salzburg und Oberösterreich.

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Neue PEGI-Regeln berücksichtigen auch Lootboxen

Ein weiteres Thema der Studie ist der Kinder- und Jugendschutz. Das europaweite Alterskennzeichnungssystem PEGI berücksichtigt seit dem Sommer neben den Inhalten auch bestimmte Spielmechaniken. Dazu zählen kostenpflichtige Zufallsinhalte wie Lootboxen, zeitlich begrenzte Kaufangebote und Funktionen, die zum regelmäßigen Spielen animieren.

Spiele mit kostenpflichtigen Zufallsinhalten erhalten grundsätzlich eine Altersfreigabe ab 16 Jahren, bei bestimmten Ausgestaltungen ab 18 Jahren. Auch unbeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten ohne Schutzfunktionen können zu einer höheren Einstufung führen. Eltern können zusätzlich über Jugendschutzeinstellungen etwa Spielzeiten, Ausgaben und Online-Kontakte ihrer Kinder beschränken.

Spielebranche kritisiert EU-Pläne

Kritik übt die Branche am Entwurf für den Digital Fairness Act der EU-Kommission. OVUS-Präsident Niki Laber befürchtet zusätzliche Bürokratie und Rechtsunsicherheit für Entwickler. Besonders stößt ihm auf, dass Spiele mit einer PEGI-Einstufung unter 18 Jahren im Entwurf pauschal als an Kinder gerichtet behandelt würden. Die Alterskennzeichnung sage jedoch aus, für welches Alter ein Spiel geeignet sei – nicht, welche Zielgruppe es anspreche.

Die Verbände fordern deshalb verhältnismäßige Regeln und verweisen auf die bestehenden Schutzmaßnahmen. Die Studie selbst wurde vom Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag von Video Games Europe durchgeführt. Dafür wurden zwischen Jänner und Februar 2026 rund 2.000 Internetnutzer im Alter von sechs bis 75 Jahren zu ihrem Spielverhalten befragt. Zusätzlich flossen Daten einer Offline-Befragung von 1.000 Erwachsenen ein.