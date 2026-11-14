i Meta muss eine Geldstrafe von 805 Millionen Euro zahlen. Reuters Facebook-Funktion im Visier Zugriff auf private Fotos – Millionen-Strafe für Meta Meta muss in Italien 805 Mio. Euro Strafe zahlen. Der Konzern soll ohne Zustimmung auf private Fotos und Videos von Android-Nutzern zugegriffen haben. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 21:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Private Urlaubsfotos, Familienbilder oder persönliche Videos: Auf solche Inhalte konnte der Facebook-Konzern Meta über eine Funktion seiner App zugreifen, ohne die betroffenen Nutzer zuvor darüber zu informieren oder ihre Einwilligung einzuholen.

Das hat nun teure Konsequenzen. Die italienische Datenschutzbehörde verhängte am Samstag eine Geldstrafe von 805 Millionen Euro gegen den US-Technologiekonzern. Eine Stellungnahme von Meta lag zunächst nicht vor.

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Facebook griff auf persönliche Galerien zu

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht eine Funktion der Facebook-App für Android-Geräte. Diese sollte Nutzern Fotos und Videos aus ihrer privaten Handygalerie vorschlagen, die sie anschließend auf Facebook veröffentlichen könnten.

Laut den italienischen Datenschützern erfolgte der dafür notwendige Zugriff auf die persönlichen Inhalte allerdings ohne vorherige Information und ohne Zustimmung der Betroffenen. Damit habe Meta gegen Datenschutzvorgaben verstoßen.

Meta muss Funktion abschalten

Neben der Millionen-Strafe muss der Konzern auch Änderungen an seiner Facebook-App vornehmen. Dafür räumt die Behörde Meta eine Frist von 60 Tagen ein.

Innerhalb dieses Zeitraums muss die betroffene Funktion standardmäßig deaktiviert werden. Will Meta weiterhin auf die privaten Galerien zugreifen, muss das Unternehmen dafür eine gesonderte Einwilligung der Nutzer einholen. Die Strafe entspricht nach Angaben der Behörde rund 0,47 Prozent des weltweiten Umsatzes von Meta.

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KI-Nutzung nicht untersucht

Die Untersuchung war bereits 2025 eingeleitet worden. Eine Frage blieb dabei allerdings ausdrücklich offen: Ob Meta die betroffenen Fotos und Videos auch zum Training von Künstlicher Intelligenz verwendet hat.

Dieser mögliche Einsatz der persönlichen Inhalte war nicht Gegenstand des Verfahrens. Meta hatte laut der Datenschutzbehörde bestritten, die Daten auf diese Weise zu nutzen.

Weitere Prüfung könnte folgen

Für den US-Konzern könnte die Angelegenheit dennoch nicht vollständig abgeschlossen sein. Die italienischen Datenschützer behalten sich vor, eine weitere Funktion gesondert unter die Lupe zu nehmen.

Diese wurde 2026 eingeführt und ermöglicht es, Inhalte aus den persönlichen Handygalerien in der Cloud zu verarbeiten. Ob daraus ein weiteres Verfahren entsteht, ist derzeit offen.