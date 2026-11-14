i Da die Umstellung immer am letzten Sonntag im Oktober erfolgt, ist der 31. Oktober 2027 der spätestmögliche Termin. Getty Images Außergewöhnliche Umstände Zeitumstellung 2027 bringt zwei besondere Termine Die Zeitumstellung 2027 bringt gleich zwei besondere Termine mit sich: Im März fällt sie auf Ostern, im Oktober auf Halloween. Von Digital Heute 14.11.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zeitumstellung 2027 bringt gleich zwei besondere Termine mit sich. Am 28. März beginnt die Sommerzeit – und das ausgerechnet am Ostersonntag. Am 31. Oktober endet sie wieder. Damit fällt die Rückstellung auf den letztmöglichen Termin im Monat und zugleich auf Halloween.

In der Nacht auf Sonntag, 28. März, werden die Uhren um 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. Die Nacht ist dadurch eine Stunde kürzer. Der Termin liegt innerhalb des möglichen Zeitraums vom 25. bis 31. März genau in der Mitte.

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Im Herbst folgt die Rückkehr zur Normalzeit am 31. Oktober. Um 3.00 Uhr werden die Zeiger auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Die Nacht dauert dadurch eine Stunde länger. Da die Umstellung immer am letzten Sonntag im Oktober erfolgt, ist der 31. Oktober 2027 der spätestmögliche Termin.

Das macht die Zeitumstellung mit deinem Körper i ?

Halloween-Nacht dauert eine Stunde länger

Der Herbsttermin fällt genau auf Halloween. Wer in der Nacht auf Sonntag feiert, bekommt durch die Zeitumstellung eine zusätzliche Stunde. Auch der Reformationstag am 31. Oktober fällt in vielen Regionen auf diesen Sonntag.

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Im Vergleich zu 2026 bleibt die Sommerzeit 2027 im Herbst länger bestehen: 2026 erfolgte die Rückstellung bereits am 25. Oktober. 2027 sind es sechs Tage später. Die Umstellung bringt damit Ende Oktober noch länger die Sommerzeit mit sich – allerdings bedeutet das nicht automatisch längere helle Abende, denn die tatsächlichen Sonnenauf- und -untergangszeiten hängen auch vom Kalenderdatum ab.

Die Termine gelten für Österreich, Deutschland, die Schweiz und die EU. Die EU-weiten Umstellungstermine sind vorerst bis einschließlich 2031 festgelegt.