i Bei einer angenommenen jährlichen Rendite von vier statt zwei Prozent könnten am Ende rund 35.000 Euro zusätzlich angespart sein. istock (Symbolbild) Das ändert sich 2028 Neue Abfertigung: So holst du 35.000 Euro mehr heraus Ab 2028 können Arbeitnehmer ihre Abfertigung riskanter veranlagen. Eine Modellrechnung zeigt bis zu 35.000 Euro zusätzlich bis zur Pension. Von Digital Heute 14.11.2026, 20:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Abfertigung Neu stehen in Österreich große Änderungen bevor. Ab 2028 können Arbeitnehmer selbst entscheiden, wie das von ihrem Arbeitgeber angesparte Geld veranlagt wird. Wer mehr Risiko eingeht, könnte bis zur Pension um Zehntausende Euro mehr herausholen. Ein Rechenbeispiel aus dem Parlament zeigt sogar ein Plus von 35.000 Euro.

Bislang wird die Abfertigung Neu nach einem vergleichsweise sicherheitsorientierten Modell veranlagt. Künftig müssen die betrieblichen Vorsorgekassen zusätzlich eine sogenannte Vorsorge-Veranlagungsgemeinschaft (VVG) anbieten. Diese setzt stärker auf langfristige und renditeorientierte Anlagen. Die Entscheidung für das neue Modell bleibt freiwillig.

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35.000 Euro mehr bis zur Pension möglich

Wie groß der Unterschied ausfallen könnte, zeigt laut "finanz.at" ein Beispiel aus der Nationalratsdebatte: Eine Arbeitnehmerin beginnt mit 20 Jahren zu arbeiten und lässt ihre Abfertigungsbeiträge bis zum Pensionsantritt veranlagen. Bei einer angenommenen jährlichen Rendite von vier statt zwei Prozent könnten am Ende rund 35.000 Euro zusätzlich angespart sein.

Der Grund dafür ist der Zinseszinseffekt. Erträge werden wieder veranlagt und erwirtschaften ihrerseits weitere Erträge. Über mehrere Jahrzehnte kann sich dadurch ein beträchtlicher Unterschied ergeben.

Doch die 35.000 Euro sind keineswegs garantiert. Die Rechnung beruht auf angenommenen Renditen. Wie sich die Kapitalmärkte tatsächlich entwickeln, lässt sich nicht vorhersagen.

Höhere Rendite bedeutet auch mehr Risiko

Wer sich für die neue Variante entscheidet, muss einen wichtigen Unterschied akzeptieren: Die bisherige Kapitalgarantie fällt weg. Entwickeln sich die Anlagen schlecht, sind auch Verluste möglich. Bei der klassischen Abfertigung Neu bleibt die Garantie hingegen bestehen.

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Dazu kommt eine weitere Einschränkung: Wer in die neue Vorsorge-Veranlagungsgemeinschaft wechselt, kann sich das angesparte Geld bei einem Jobwechsel oder einer einvernehmlichen Kündigung grundsätzlich nicht mehr vorzeitig auszahlen lassen. Das Kapital soll langfristig für die Pension erhalten bleiben. Ausnahmen sind für bestimmte Härtefälle wie Langzeitarbeitslosigkeit oder schwere Erkrankungen vorgesehen.

Auch bestehendes Guthaben kann wechseln

Die neue Möglichkeit ist nicht nur für Berufseinsteiger gedacht. Auch bereits angesparte Abfertigungsansprüche können grundsätzlich in das neue Modell übertragen werden. Ob sich das lohnt, hängt vor allem davon ab, wie lange das Geld noch veranlagt wird und wie viel Risiko jemand eingehen möchte.

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Zusätzlich wird es künftig einfacher, Abfertigungsansprüche kostenlos in eine Pensionskasse zu übertragen. Daraus kann eine zusätzliche lebenslange Pension entstehen. Wer diesen Weg wählt, kann allerdings bei Pensionsantritt nicht mehr frei über das gesamte Kapital verfügen.

Vorsorgekassen senken Gebühren

Die Reform bringt auch niedrigere Kosten. Die maximal zulässigen Vermögensverwaltungskosten der betrieblichen Vorsorgekassen sinken von derzeit 0,8 auf 0,6 Prozent. Außerdem sollen ältere, beitragsfreie Abfertigungskonten automatisch zusammengeführt werden. Damit soll das angesparte Guthaben übersichtlicher werden.

Die neuen Regeln zur betrieblichen Altersvorsorge sollen mit 1. Jänner 2028 in Kraft treten. Für Beschäftigte bedeutet das künftig mehr Wahlfreiheit – aber auch eine wichtige Entscheidung zwischen Sicherheit und höheren Ertragschancen.