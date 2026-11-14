i Der Zugang zu FinanzOnline wird schrittweise umgestellt, die ID Austria wird der Standard dafür. Roman Palman Das musst du jetzt tun Änderung bei FinanzOnline trifft Millionen Österreicher Das Finanzministerium stellt FinanzOnline um. Die ID Austria wird zum Standard, doch noch gibt es andere Möglichkeiten. Von Digital Heute 14.11.2026, 19:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer FinanzOnline nutzt, muss sich auf eine wichtige Änderung einstellen. Seit Oktober können vergessene Zugangsdaten nicht mehr wie bisher online zurückgesetzt werden. Das Finanzministerium setzt zunehmend auf die ID Austria. Für viele Nutzer stellt sich damit die Frage: Brauche ich sie jetzt zwingend?

Der Zugang zu FinanzOnline wird schrittweise umgestellt. Seit 1. Oktober 2026 ist für Privatpersonen eine bisher praktische Funktion weggefallen: Wer Benutzername oder Passwort vergessen hat, kann die alten Zugangsdaten nicht mehr über die gewohnte Online-Selbstrücksetzung wiederherstellen. Das bestätigt auch das Finanzministerium auf seiner Website.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ist die ID Austria jetzt Pflicht?

Noch nicht. Wer seine bisherigen FinanzOnline-Zugangsdaten kennt, kann sich weiterhin damit anmelden. Voraussetzung ist allerdings eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese ist bereits seit 1. Oktober 2025 vorgeschrieben. Dabei muss die Identität zusätzlich zum Benutzernamen und Passwort bestätigt werden.

Mit der ID Austria funktioniert die Anmeldung direkt. Eine zusätzliche Authenticator-App ist dafür nicht notwendig. Das Finanzministerium empfiehlt diese Variante als einfachsten Zugang.

So stellt man auf die Vollversion von ID Austria um i ?

Was passiert ab 2027?

Mit der FinanzOnline-Verordnung 2027 werden bestehende Regelungen in einem gemeinsamen rechtlichen Rahmen zusammengeführt. Für Bürgerinnen und Bürger bringt das laut Finanzministerium keine grundlegende Umstellung. Langfristig sollen die bisherigen Zugangsmöglichkeiten allerdings auslaufen. Nach den derzeitigen Informationen ist spätestens ab 2029 ausschließlich die ID Austria für den regulären persönlichen Zugang vorgesehen.

Wer bereits eine ID Austria besitzt, kann sich damit direkt bei FinanzOnline anmelden. Die alten Zugangsdaten werden dafür nicht benötigt. Wer noch keine ID Austria hat, kann sie bei verschiedenen Registrierungsstellen beantragen. Dazu zählen Passbehörden, viele Gemeinden, Landespolizeidirektionen und Finanzämter.

So stellt man auf die Basisversion von ID Austria um i ?

Wer die ID Austria nicht nutzen kann, soll einen Termin beim Finanzamt vereinbaren. Dort wird geprüft, welche alternative Zugangsmöglichkeit infrage kommt. Für einen Termin ist eine vorherige Vereinbarung notwendig. Das Finanzamt ist unter 050 233 700 erreichbar.

FinanzOnline funktioniert auch ohne Smartphone

Die ID Austria setzt nicht zwingend ein Smartphone voraus. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch kompatible FIDO-Sicherheitsschlüssel oder geeignete Signaturkarten verwendet werden. Wer weiterhin die bisherigen FinanzOnline-Zugangsdaten nutzt, kann für die Zwei-Faktor-Authentifizierung ebenfalls technische Alternativen verwenden.

Auch der Steuerausgleich bleibt ohne Online-Zugang möglich: Die Arbeitnehmerveranlagung kann weiterhin in Papierform eingereicht werden. Seit Jänner 2026 gibt es außerdem die Möglichkeit, sich bei bestimmten FinanzOnline-Angelegenheiten kostenlos durch eine volljährige Vertrauensperson vertreten zu lassen.