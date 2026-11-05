i 21 Fälle wurden bisher österreichweit gemeldet. Glomex / privat / Screenshot Kinder waren es selbst Irre Wende um manipulierte Halloween-Süßigkeiten Österreichweit wurden bereits 21 Fälle mutmaßlich manipulierter Halloween-Süßigkeiten gemeldet. Nun konnten die ersten aufgeklärt werden. Von André Wilding 05.11.2026, 08:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Stand Donnerstagmorgen, 5. November, sind österreichweit 21 Fälle im Zusammenhang mit mutmaßlich manipulierten Halloween-Süßigkeiten gemeldet worden. Davon entfallen sieben Fälle auf die Steiermark (Bezirke Leibnitz, Weiz, Gleisdorf und Murtal), sechs auf Niederösterreich (Bezirke Amstetten, Melk und Bruck an der Leitha), vier auf Oberösterreich (Bezirke Linz und Vöcklabruck), drei auf Wien sowie ein Fall auf Salzburg (Stadt Salzburg).

Die Ermittlungen laufen in sämtlichen betroffenen Bundesländern sowie in der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe "Treat" im Bundeskriminalamt auf Hochtouren. Dabei werden die einzelnen Vorfälle umfassend geprüft, mögliche Zusammenhänge untersucht und sämtliche verfügbaren Ermittlungsansätze konsequent verfolgt.

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Erste Ermittlungserfolge innerhalb weniger Tage

Die intensive kriminalpolizeiliche Arbeit zeigt bereits erste Ergebnisse: Vier Fälle, einer in Wien und einer in Oberösterreich, und zwei in der Steiermark konnten mittlerweile geklärt werden. In allen Fällen dürften Kinder die Süßigkeiten selbst manipuliert haben. In drei Fällen dürfte dies erfolgt sein um die eigenen Eltern zu erschrecken. In einem Fall dürfte eine sogenannte Online-Challenge der Auslöser gewesen sein, mit dem Ziel, die Polizei bewusst in die Irre zu führen.

Dass bereits wenige Tage nach Bekanntwerden der ersten Vorfälle konkrete Ermittlungserfolge erzielt werden konnten, verdeutlicht die rasche und konsequente Arbeit der Polizei. Seit Dienstagvormittag werden die Ermittlungen bundesweit abgestimmt und durch das Bundeskriminalamt koordiniert. Die enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Landeskriminalämtern und dem Bundeskriminalamt ermöglicht es, Erkenntnisse rasch zusammenzuführen, Hinweise abzugleichen und neue Ermittlungsansätze unmittelbar aufzugreifen.

Internet als möglicher Ausgangspunkt weiterer Manipulationen

Bereits zu Beginn der Ermittlungen wurde die Vermutung aufgestellt, dass das Internet bei der Verbreitung entsprechender Inhalte und der Nachahmung solcher Handlungen eine wesentliche Rolle spielen könnte. Diese Annahme hat sich in den beiden geklärten Fällen nun bestätigt.

Die bisherigen Erkenntnisse verdeutlichen, wie rasch sich Warnmeldungen und vermeintliche Challenge im Internet verbreiten und zu entsprechenden Handlungen führen können. Ob auch weitere Vorfälle auf derartige Einflüsse zurückzuführen sind oder andere Hintergründe vorliegen, werden die laufenden Ermittlungen zeigen.

Jeder Fall wird ernst genommen

Ausdrücklich wird betont, dass die bisherigen Ermittlungsergebnisse keine pauschalen Rückschlüsse auf die übrigen Fälle zulassen. Jeder einzelne Vorfall wird weiterhin ernst genommen und sorgfältig untersucht. Die Ermittlungen erfolgen ergebnisoffen und in alle Richtungen. Dabei gilt es insbesondere, tatsächliche Manipulationen von möglichen Nachahmungshandlungen zu unterscheiden und allfällige Zusammenhänge zwischen den gemeldeten Fällen zu erkennen.

Die Polizei wird auch weiterhin mit entsprechendem personellem und kriminalistischem Aufwand an der Aufklärung arbeiten. Die rasche Klärung der ersten beiden Fälle unterstreicht die Bedeutung der intensiven Ermittlungsarbeit und der engen bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit.

Polizei warnt vor vermeintlichen Scherzen

Das Bundeskriminalamt warnt eindringlich davor, derartige Handlungen als harmlosen Scherz zu betrachten oder entsprechende Online-Challenges nachzuahmen. Wer Süßigkeiten manipuliert, andere Personen bewusst in Angst versetzt oder dadurch Polizeieinsätze auslöst, muss je nach Sachverhalt mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Jugendliche sind in Österreich ab 14 Jahren grundsätzlich strafmündig und können für strafbare Handlungen selbst zur Verantwortung gezogen werden.

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Die Ermittlungen zu den weiteren gemeldeten Vorfällen werden mit unvermindertem Nachdruck fortgesetzt.