i Das Video wurde in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Facebook / Video / Screenshot Sturm-Überfahrt in Kroatien "Wahnsinn, bist denn du org" – Österreicher fassungslos Heftige Sturmböen sorgen in Kroatien für Chaos. Zwei Österreicher erleben auf einer Fähre eine turbulente Überfahrt und filmen die Szenen. Von André Wilding 04.11.2026, 19:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Fährfahrt werden zwei Österreicher wohl nicht so schnell vergessen! Während orkanartige Windböen über die kroatische Adriaküste fegen, sind die beiden Touristen am Montag mit einer Fähre von der Insel Rab in Richtung Festland unterwegs. Die heftigen Wetterbedingungen sorgen dabei für eine außergewöhnliche Überfahrt.

"Wahnsinn, bist denn du org", ist einer der Österreicher auf einem Video zu hören, das die Fahrt dokumentiert. Die Aufnahmen wurden anschließend vom lokalen Sender Radio Rab auf Facebook veröffentlicht.

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Sturm legt Verkehr in Kroatien lahm

Seit mehreren Tagen sorgt die gefürchtete Bora an der kroatischen Küste für massive Probleme. Der orkanartige Wind beeinträchtigt vor allem den Verkehr. Zahlreiche Straßen mussten bereits gesperrt werden, auch viele Fährverbindungen wurden wegen der gefährlichen Wetterbedingungen eingestellt.

Die beiden Urlauber hatten hingegen noch Glück. Trotz des heftigen Sturms erreichte ihre Fähre am Montag sicher das Ziel.

Österreicher bedanken sich bei Kapitän

Laut Radio Rab stammen die Aufnahmen von zwei österreichischen Touristen namens "Sane" und "Kurt". Für die beiden war die stürmische Überfahrt offenbar ein Erlebnis der besonderen Art.

Der Sender bezeichnet die Reise der Österreicher als "Fahrt ihres Lebens". Nach der sicheren Ankunft wollten sich die beiden ausdrücklich bei der Mannschaft bedanken.

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Mit einem "Danke an den Kapitän und die Besatzung" würdigten sie jene Menschen, die sie trotz der schwierigen Bedingungen sicher an Land gebracht hatten.