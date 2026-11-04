i So nehmen Kriminelle Menschen in Österreich aus. Getty Images Warnung vor Ketchup-Trick Neue Ekel-Masche bringt Österreicher um ihr ganzes Geld Eine neue Masche bringt die Österreicher um ihr Geld – und sie ist eklig! Opfer werden gezielt mit Saft oder Saucen beschmiert und dann bestohlen. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 15:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ketchup, Senf oder Cola auf die Jacke schütten, eine Entschuldigung und das Angebot, den Fleck gleich zu entfernen: So nehmen Kriminelle Menschen in Österreich aus, denn während des Säuberns leeren sie die Taschen des Opfers.

Die Masche macht bereits seit Monaten die Runde – am Dienstag wurde eine Kolumbianierin in Salzburg rechtskräftig zu zwölf Monaten Haft, zwei davon unbedingt, verurteilt. Verurteilt wurde sie, weil sie vor rund eineinhalb Jahren zuschlug.

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Die 52-jährige Frau hatte gemeinsam mit zwei Komplizen einen 90-jährigen Salzburger bestohlen. Laut Anklage beobachteten die drei, wie der Pensionist 10.000 Euro in bar bei einer Bank abhob.

Am Ende waren die 10.000 Euro weg

Danach spritzten sie gezielt Ketchup auf seine Jacke. Während die Frau anbot, den Fleck sofort zu beseitigen, soll sie nach den Wertgegenständen in den Taschen gegriffen haben. Am Ende waren die 10.000 Euro weg.

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Die Polizei suchte damals mithilfe von Überwachungsbildern nach dem mutmaßlichen Diebestrio. Alle drei Verdächtigen sollen aus Kolumbien stammen.

Einer der Männer wurde im italienischen Mailand festgenommen, die 52-jährige Frau in Innsbruck.

Die Frau saß seither in Untersuchungshaft. Ob der Mann möglicherweise bereits in Italien vor Gericht gestellt wurde, ist nicht bekannt.