i Ein Glückspilz durfte sich allerdings über einen Fünfer mit Zusatzzahl und damit über 101.023,10 Euro freuen. Lotterien.at / honorarfrei Kein Sechser, Jackpot-Fieber Lotto- und Joker-Jackpots wachsen auf gewaltige Summen Kein Sechser beim Lotto! In der nächsten Runde warten ein Dreifachjackpot und zusätzlich ein Vierfachjackpot bei der Joker-Ziehung. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 21:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Lotto 6 aus 45 hat am Mittwoch niemand den Sechser geknackt. Ein Dreifachjackpot mit mehr als zwei Millionen Euro wartet deshalb auf die nächste Ziehung. Auch beim Joker blieb der Hauptgewinn unangetastet: Hier geht es bereits um einen Vierfachjackpot.

Die sechs Lotto-Zahlen vom 4. November lauten 7, 13, 15, 29, 43 und 44. Die Zusatzzahl ist die 22. Einen Sechser gab es nicht. Ein Glückspilz durfte sich allerdings über einen Fünfer mit Zusatzzahl und damit über 101.023,10 Euro freuen. Weitere 63 Spieler erzielten einen Fünfer und gewinnen jeweils 1.572,70 Euro.

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Der Dreifachjackpot steigt für die nächste Runde auf 2.062.826,17 Euro zusätzlich. Auch beim Joker blieb der erste Rang unbesetzt. Der Vierfachjackpot bringt dort zusätzlich 728.515,30 Euro für die nächste Ziehung.

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Kein Sechser bei LottoPlus

Bei der ersten LottoPlus-Ziehung lauteten die Zahlen 12, 17, 24, 27, 31 und 41. Auch hier gab es keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde deshalb auf die Gewinner des nächstniedrigeren Rangs aufgeteilt. 49 Fünfer erhalten jeweils 3.367,20 Euro.

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Die zweite LottoPlus-Ziehung brachte die Zahlen 4, 10, 16, 30, 35 und 40. Auch bei dieser Runde blieb der Sechser aus. 41 Fünfer gewinnen jeweils 4.024,20 Euro.

Joker-Zahl bringt 12.000 Euro

Die Joker-Zahl lautet 489737. Den Dreifachjackpot knackte niemand. Immerhin 15 Spieler erhalten für ihre Joker-Tipps jeweils 12.000 Euro. Weitere 92 Gewinner dürfen sich über jeweils 1.200 Euro freuen.

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