i Am Freitag wartet bereits die nächste Bonus-Ziehung mit 30.000 Euro extra. Lotto Hohe Gewinnsummen Zwei Sechser – und ein Joker-Spieler knackt den Jackpot Doppelter Lotto-Jubel am Mittwoch: Zwei Sechser bringen je 600.000 Euro. Dazu knackt ein Spieler den Joker. Am Freitag warten 30.000 Euro extra. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 19:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Lotto "6 aus 45" gibt es gleich zwei Sechser! Bei der Ziehung am Mittwoch dürfen sich zwei Gewinner über jeweils 600.000 Euro freuen. Auch beim Joker wurde ein Volltreffer erzielt. Am Freitag wartet bereits die nächste Bonus-Ziehung mit 30.000 Euro extra.

Zwei Spieler knacken den Lotto-Sechser

Doppelter Jubel bei Lotto „6 aus 45“! Bei der Ziehung am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, hatten gleich zwei Spielscheine alle sechs Gewinnzahlen richtig. Beide erhalten jeweils 600.000 Euro.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die gezogenen Zahlen lauteten 1, 5, 7, 24, 25 und 33. Die Zusatzzahl war die 15.

Auch weitere Spieler dürfen sich über Gewinne freuen. 89 Fünfer bringen jeweils 884,80 Euro. Für 196 Vierer mit Zusatzzahl gibt es jeweils 118,10 Euro, 3.221 Vierer gewinnen je 46,90 Euro.

4.496 Spieler mit drei Richtigen und Zusatzzahl erhalten jeweils 12,70 Euro. Weitere 49.734 Dreier bringen je 5,30 Euro. Die Zusatzzahl allein ist 123.122-mal jeweils 1,50 Euro wert.

Zusätzlich stehen 80.293,37 Euro als Jackpot für den zweiten Rang der nächsten Runde bereit.

Auswertung: Diese Vornamen gewinnen am häufigsten im Lotto i ?

Kein Sechser bei LottoPlus

Bei der ersten LottoPlus-Ziehung lauteten die Gewinnzahlen 17, 18, 24, 28, 44 und 45. Einen Sechser gab es nicht. Die Gewinnsumme wurde deshalb auf den nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. 24 Fünfer gewinnen jeweils 5.605,30 Euro.

Bei der zweiten Ziehung wurden die Zahlen 2, 11, 26, 28, 32 und 39 gezogen. Auch hier gab es keinen Sechser. 33 Fünfer erhalten deshalb jeweils 4.076,50 Euro.

Ein Joker-Spieler gewinnt 172.058 Euro

Auch beim Joker gibt es einen Volltreffer. Die richtige Zahlenfolge lautete 6, 6, 9, 5, 4 und 1. Ein Spieler hatte die komplette Kombination richtig und gewinnt 172.058,60 Euro.

Die Bilder des Tages i ?

Neun weitere Joker-Spieler erhalten jeweils 12.000 Euro. 82 Gewinne entfallen auf jeweils 1.200 Euro, 780-mal gibt es 120 Euro. Weitere 6.876 Spieler gewinnen jeweils zwölf Euro und 72.642 jeweils 2,50 Euro.

Am Freitag warten 30.000 Euro extra

Für Lotto-Fans geht es bereits am Freitag, dem 16. Oktober, weiter. Bei der nächsten Lotto-Bonus-Ziehung werden unter allen teilnehmenden Tipps zusätzlich 30.000 Euro verlost.

Der Bonusgewinn kommt zu den regulären Lotto-Gewinnen hinzu. Damit wartet nur zwei Tage nach dem doppelten Sechser die nächste Chance auf einen zusätzlichen Geldgewinn.

Alle Angaben ohne Gewähr!