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Der 120-Millionen-Jackpot ging diesmal an einen Spieler aus dem Bezirk Mettmann.
Der 120-Millionen-Jackpot ging diesmal an einen Spieler aus dem Bezirk Mettmann.
Denise Auer
120 Millionen Euro

Ein einziger Tipp! 35-Jähriger ist Mega-Multi-Millionär

Gleich sieben Eurojackpot-Gewinner teilen sich einen Millionenbetrag, ein junger Mann aus Deutschland schlug aber besonders hoch zu.
Von Newsdesk Heute
13.10.2026, 22:43
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Der Eurojackpot ist geknackt und laut dem Online-Anbieter Lotto24 ging der 120-Millionen-Jackpot diesmal an einen Spieler aus dem Bezirk Mettmann. Der Gewinner ist ein 35-jähriger Lotto24-Kunde.

In der zweiten Gewinnklasse dürfen sich diesmal sieben Glückliche aus Hessen, Niedersachsen, Dänemark, Finnland, Norwegen, Polen und Schweden freuen. Sie bekommen jeweils knapp drei Millionen Euro aufs Konto.

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Der erste Eurojackpot-Rekordhalter in Deutschland war im November 2022 ein Berliner. Im Juni 2023 ging die volle Summe nach Schleswig-Holstein. Im Mai 2025 kam der Gewinner aus Baden-Württemberg, im September 2025 wieder aus der Bundeshauptstadt.

Je länger es dauert, umso mehr ist zu holen

Weitere Eurojackpot-Gewinne holten sich Spielende aus Dänemark (Juni 2022 und Juni 2025), aus Norwegen (Jänner 2024) und aus Tschechien (Mai 2026).

Der Jackpot wächst immer dann, wenn niemand die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt. Ist die Höchstgrenze von 120 Millionen Euro erreicht, wandert das nicht gewonnene Geld in die zweite Gewinnklasse.

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Je länger diese Phase dauert, desto mehr gibt es auch dort zu holen. Die Ziehung findet in Helsinki statt, koordiniert wird das Ganze von Westlotto in Münster.

Alle Angaben ohne Gewähr!

red, 13.10.2026, 22:43
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