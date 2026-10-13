i Ärzte bestätigen Lungenkrebs bei Papst Leo. REUTERS/Guglielmo Mangiapane Lungenlappen entfernt Es war ein bösartiger Tumor – Papst Leo hat Lungenkrebs Papst Leo XIV. ist an Lungenkrebs erkrankt. Bei einer Operation in Rom wurde der untere Lappen seiner rechten Lunge entfernt. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 22:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Papst Leo XIV. hat Lungenkrebs. Bei einer Operation in der Gemelli-Klinik in Rom wurde der untere Lappen seiner rechten Lunge entfernt. Eine Untersuchung des Gewebes bestätigte, dass es sich bei dem Knoten um ein sogenanntes Lungenadenokarzinom handelt. Das teilte der Vatikan am Dienstag mit.

Der Eingriff bei dem 71-Jährigen war zuvor angekündigt worden. Ein auffälliger Knoten in der Lunge war bei medizinischen Kontrolluntersuchungen entdeckt worden. Die Ärzte hatten die Operation empfohlen, um die Veränderung zu entfernen und genauer untersuchen zu können.

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Operation ohne Komplikationen

Nach Angaben des Vatikans verlief die Operation erfolgreich und wie geplant. Der Eingriff selbst dauerte rund 90 Minuten. Insgesamt befand sich der Papst etwa drei Stunden im Operationsbereich. Anschließend kehrte er in sein Zimmer zurück.

Ein Lungenadenokarzinom ist eine Form von Lungenkrebs, die aus Drüsenzellen des Lungengewebes entsteht. Wie die Erkrankung im konkreten Fall weiter behandelt werden muss, hängt unter anderem von den Ergebnissen weiterer Untersuchungen ab.

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Dabei werden auch entnommene Lymphknoten geprüft. Erst danach lässt sich genauer beurteilen, ob zusätzliche Therapien notwendig sind. Papst bleibt vorerst im Spital Leo XIV. soll voraussichtlich etwa eine Woche im Krankenhaus bleiben.

Der Vatikan hat sämtliche öffentlichen Termine des Kirchenoberhaupts bis einschließlich 20. Oktober abgesagt. Eine geplante Reise nach Uruguay, Argentinien und Peru im November steht ebenfalls im Raum; ob sie wie vorgesehen stattfinden kann, hängt von seiner Erholung ab.