Knoten in der Lunge! Papst Leo XIV. wird operiert

Papst Leo XIV., das 71-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche, muss sich einer Operation an der Lunge unterziehen. Dies gab er beim traditionellen Sonntagsgebet bekannt.
Laut seiner eigenen Aussage wurde bei ihm ein "Knoten in der Lunge" festgestellt, der sich noch im Anfangsstadium befindet. Der chirurgische Eingriff ist in den kommenden Tagen geplant, so der Papst weiter.
Wie die Nachrichtenagenturen dpa und AFP berichten, kündigte der Papst auch einen bevorstehenden Krankenhausaufenthalt an.
Weitere Details zu dem medizinischen Eingriff und zum Gesundheitszustand des Papstes sollen in Kürze bekannt gegeben werden.