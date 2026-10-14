i ? Fußfessel für Signa-Gründer 1. Foto in Freiheit! René Benko spaziert aus Gefängnis René Benko darf die Untersuchungshaft gegen Hausarrest tauschen. Das Landesgericht Innsbruck gab seinem Antrag statt. Die ersten Fotos. Von André Wilding 14.10.2026, 10:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für René Benko wird sich der Alltag noch am Mittwoch schlagartig ändern. Nach rund 20 Monaten in Untersuchungshaft darf der ehemalige Signa-Chef seine Gefängniszelle verlassen. Das Landesgericht Innsbruck hat seinen Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest bewilligt.

Und jetzt geht es offenbar schneller als zunächst erwartet: Die Justizanstalt muss den Wechsel innerhalb von zwei Amtsstunden abwickeln.

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Justizanstalt nennt kurze Frist

Am Mittwochvormittag hatte ein Richter am Landesgericht Innsbruck grünes Licht für Benkos Antrag gegeben. Sein Verteidiger Norbert Wess bestätigte die Entscheidung.

René Benko darf das Gefängnis verlassen und bekommt eine Fußfessel. Im Bild: Benko nach der Verhandlung am Landesgericht Innsbruck. APA-Images / APA / WOLFGANG EDER

Auf Anfrage von "Heute" erklärte die Justizanstalt Innsbruck, dass die weiteren Schritte samt Entlassung innerhalb der nächsten zwei Amtsstunden erfolgen müssen.

Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt, zu dem der 49-Jährige von seiner Haftverhandlung in die Justizanstalt Innsbruck, auch als "Ziegelstadl" bekannt, zurückkehrt. Erst dann beginnt die Frist zu laufen. "Um halb zwölf ist er draußen", hieß es dazu.

60-Quadratmeter-Wohnung wartet auf Benko

Seine neue Unterkunft hat der frühere Immobilienunternehmer bereits organisiert. In Innsbruck wurde eine rund 60 Quadratmeter große Wohnung angemietet, in der er künftig unter elektronischer Überwachung leben soll.

René Benko steht jetzt schon wieder vor Gericht i ?

Nach seiner Entlassung aus der Justizanstalt soll Benko direkt dorthin übersiedeln.

Damit endet zwar sein Aufenthalt hinter Gefängnismauern, die Untersuchungshaft wird aber nicht aufgehoben. Stattdessen wird sie unter den Bedingungen des elektronisch überwachten Hausarrests fortgesetzt.

Verteidiger sieht Erfolg für Benko

Benkos Anwalt Norbert Wess zeigte sich nach der Entscheidung erleichtert. Er hatte den Antrag auf die Fußfessel eingebracht.

"Wir freuen uns natürlich aus Sicht der Verteidigung aber insbesondere auch für unseren Mandanten, dass das LG Innsbruck unserem Rechtsstandpunkt gefolgt ist und Herr Benko nun dergestalt die Möglichkeit bekommt, sich auf den nächsten bevorstehenden Prozess umfassend vorzubereiten und sich auch mit den sonstigen Vorwürfen im Ermittlungsverfahren fundiert auseinanderzusetzen", erklärte Wess gegenüber "Heute".

Die Chronologie im Fall René Benko i ?

Nächster Prozess beginnt in drei Wochen

Benko war am Mittwoch um 9 Uhr persönlich im Saal 125 des Landesgerichts Innsbruck erschienen. Dort wurde über seinen Antrag auf eine Änderung der Haftbedingungen entschieden.

Viel Zeit bis zu seinem nächsten Gerichtstermin bleibt dem ehemaligen Signa-Chef nicht. Bereits in drei Wochen beginnt ein weiterer Strafprozess.

Dabei geht es um die Causen Haselsteiner und Jagdgewehr. Auf diese Verhandlung will sich Benko nun in seiner angemieteten Wohnung vorbereiten.

Fußfessel in U-Haft ist äußerst selten

Die Entscheidung des Innsbrucker Gerichts ist auch deshalb bemerkenswert, weil elektronisch überwachter Hausarrest bei Untersuchungshäftlingen in Österreich kaum vorkommt. Wie die "Krone" berichtete, trug von insgesamt 1.863 Untersuchungshäftlingen zuletzt nur eine einzige Person eine Fußfessel.

Die Bilder des Tages i ?

Mit Benko kommt nun ein weiterer prominenter Fall hinzu. Nach 20 Monaten in Haft könnte der 49-Jährige damit bereits wenige Stunden nach der Gerichtsentscheidung seine Zelle verlassen. Seine juristischen Verfahren gehen allerdings weiter.