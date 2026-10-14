i Touristen drängen sich durch enge Gassen, Anwohner meiden die Straßen. In Hallstatt, Mondsee und Wien wird der Besucheransturm zunehmend zum Problem. (Symbolbild) istock Einheimische meiden Straßen Anwohnerin sauer: "Ab 10 Uhr gehört Ort den Touristen" Touristen drängen sich durch enge Gassen, Anwohner meiden die Straßen. In Hallstatt, Mondsee und Wien wird der Besucheransturm zunehmend zum Problem. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 19:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Urlauber sind sie beliebte Fotomotive, für die Menschen vor Ort wird der tägliche Besucheransturm zunehmend zur Belastung. Ob in Hallstatt, Mondsee oder Wien – an manchen touristischen Hotspots fühlen sich Einheimische in ihrem eigenen Zuhause immer stärker eingeschränkt. Die ORF-Sendung "Am Schauplatz" zeigt am Donnerstag, wie sehr der Massentourismus den Alltag der Bewohner verändert.

Hallstatt: Einheimische meiden die Straßen

Besonders deutlich wird das Problem in Hallstatt (OÖ). Der idyllische Ort am See ist weltweit bekannt und wurde aufgrund seiner Beliebtheit sogar in China nachgebaut. Doch während Besucher die malerische Kulisse genießen, versuchen viele der rund 700 Einwohner, dem Trubel möglichst aus dem Weg zu gehen.

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"Ab 10 Uhr gehört der Ort den Touristen", berichtet eine Bewohnerin. Einkäufe und Arzttermine erledigt sie deshalb möglichst in den frühen Morgenstunden. Danach verlässt sie ihr Zuhause nur noch selten.

Auch Autofahrten werden zur Geduldsprobe. Für die knapp 1,3 Kilometer bis zum Ortsausgang benötigen Einheimische teilweise bis zu 20 Minuten. Eine Anwohnerin fährt deshalb tagsüber nur noch weg, wenn es unbedingt notwendig ist. "Einmal aus dem Ort und wieder zurück und mein Stresspegel ist auf hundert."

Hollywood-Film lockt Besucher nach Mondsee

Ein anderes Bild zeigt sich in Mondsee (OÖ). Dort sorgt der Filmklassiker "The Sound of Music" für einen regelrechten Besucheransturm. Hunderte internationale Gäste kommen täglich in den Ort, um jene Kirche zu besichtigen, in der Maria und Baron von Trapp im Film heiraten.

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Besonders bei amerikanischen Touristen weckt der Drehort große Gefühle. Eine Besucherin aus Kalifornien erzählt: "Als ich hier angekommen bin, hatte ich Tränen in den Augen. Ich hatte das Gefühl, ich bin im Film."

Wiener kämpfen gegen Touristenandrang

Auch in der Bundeshauptstadt bekommen Bewohner die Schattenseiten des Tourismus zu spüren. Rund um das berühmte Hundertwasserhaus drängen sich täglich zahlreiche Besucher, die das Gebäude fotografieren wollen.

Eine pensionierte Lehrerin, die im ersten Stock wohnt, hat sich längst an die neugierigen Blicke gewöhnt. "Ich könnte hier täglich den Segen geben", scherzt sie angesichts der Menschenmassen vor ihrem Fenster.

Zusätzlichen Ärger bereitet ein geplanter Schanigarten direkt vor dem Haus. Einige Bewohner haben sich deshalb zusammengeschlossen und Unterschriften gesammelt, um sich gegen die zunehmenden Einschränkungen zu wehren.

Wie groß die Belastung durch den Tourismus mittlerweile geworden ist, zeigt die ORF-Reportage "Am Schauplatz" unter dem Titel "Euer Urlaub, unser Albtraum" am Donnerstag, 15. Oktober, um 21.05 Uhr auf ORF 2 und ORF ON.