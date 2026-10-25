i Beim Lotto warten 1,4 Millionen Euro. Lotto Millionenregen wartet Lotto-Zwillingsjackpot winkt! Das sind die Gewinnzahlen Die Lotto-Zahlen vom Sonntag (25. Oktober) stehen fest! Beim Sechser geht es um 1,4 Millionen Euro. Auch beim Joker wartet ein Mega-Gewinn. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 19:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Lotto-Ziehung am Sonntagabend (25. Oktober) hat es in sich: Nach dem ausgebliebenen Sechser am Mittwoch wartete diesmal ein Jackpot von rund 1,4 Millionen Euro auf Österreichs Lotto-Spieler. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es um viel Geld. Hier lagen rund 160.000 Euro im Gewinntopf.

Diese Lotto-Zahlen wurden am Sonntag gezogen: 10, 24, 27, 33, 44, 45. Zusatzzahl: 39.

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Ob ein Glückspilz alle sechs Zahlen richtig getippt und damit den Millionen-Jackpot geknackt hat, steht noch nicht fest.

LottoPlus: Das sind die Gewinnzahlen

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag wieder zwei Ziehungen. In beiden warteten jeweils rund 110.000 Euro auf einen Sechser.

1. Ziehung: 01, 03, 19, 33, 35, 45

2. Ziehung: 02, 12, 23, 25, 26, 45

Joker: 600.000 Euro und 30 Prozent extra

Besonders spannend war die Ausgangslage beim Joker. Nachdem es am Mittwoch zum dritten Mal in Folge keinen Wettschein mit der richtigen Joker-Zahl gegeben hatte, wartete am Sonntag ein Dreifachjackpot von rund 600.000 Euro.

Dazu kam eine Besonderheit: Im Gewinnfall wurde die Summe um 30 Prozent erhöht. Bei einem einzigen Gewinner wären damit rund 780.000 Euro möglich gewesen. Die Erhöhung galt auch für alle anderen Gewinnränge.

Die Joker-Zahl vom Sonntag lautet: 285894

Alle Angaben ohne Gewähr.

Fatale Fehler-Falle für Neo-Millionäre

Jedenfalls sollte sich ein Gewinner am besten noch vor dem großen Abkassieren in der Lotto-Zentrale gut beraten lassen. Denn landen plötzlich Millionen auf dem Konto, begehen viele Lotto-Gewinner auch kapitale Fehler.

Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung enthüllten Experten von zwei der größten Lotto-Gesellschaften Deutschlands die größten Sünden und zeigten, wie man sie vermeiden kann:

Diese Vornamen gewinnen am häufigsten

Die Auswertung eines deutschen Lotteriebetreibers zeigt, dass es durchaus Menschen gibt, denen Fortuna öfters zulächelt. Könnte es am Vornamen liegen? Der Datensatz zeigt: Männer mit diesen Vornamen haben die Nase vorne.

*Alle Angaben ohne Gewähr!