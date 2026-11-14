i Sat.1 wirft "Die Landarztpraxis" aus dem Programm. Joyn Zukunft ungewiss TV-Sender wirft überraschend Sendung aus dem Programm Für Fans von "Die Landarztpraxis" gibt es schlechte Nachrichten: Sat.1 streicht die Serie ab 14. Dezember vom bisherigen Sendeplatz. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 21:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Sat.1 steht ein Wechsel im Vorabendprogramm bevor. Ab 14. Dezember läuft auf dem bisherigen Sendeplatz von "Die Landarztpraxis" die Spielshow "Deal or No Deal" mit Jörg Pilawa (61). Auch der Ableger "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" muss weichen.

Wie es mit den beiden Serien weitergeht, ist noch unklar. Gegenüber "Joyn" ließ der Sender lediglich wissen: "Wie und wann es mit 'Die Landarztpraxis' weitergeht, geben wir rechtzeitig bekannt."

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Zuschauer bleiben aus

Besonders schlecht lief es zuletzt für "Team Sonnenhof". Laut "Watson" kam die Serie bei den 14- bis 49-Jährigen nur noch auf 0,4 Prozent Marktanteil. Gerade einmal 10.000 Menschen aus dieser Altersgruppe sahen zu – ein neuer Negativrekord.

Fans kämpfen inzwischen mit einer Petition um den Erhalt der Serie. Anfang November hatten knapp 1.400 Personen unterschrieben. Laut der Fangruppe ist derzeit keine fünfte Staffel der Hauptserie geplant. Offiziell bestätigt wurde das endgültige Aus allerdings nicht.

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Auch Schlagerstar betroffen

Erst Ende Juni 2026 war "Team Sonnenhof" gestartet. Mit dabei ist auch Beatrice Egli, die als Céline Huber ihre erste Rolle in einer fiktionalen Fernsehserie übernahm. "Es ist eine spannende Herausforderung, die großen Respekt verlangt, mir aber gleichzeitig unglaublich viel Freude bereitet", erklärte die Sängerin damals.

Auch bei RTLZWEI müssen sich Serienfans umstellen: "Berlin – Tag und Nacht" hat ebenfalls seinen bisherigen Sendeplatz verloren.