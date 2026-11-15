i Bosch warnt vor Betrugsfällen bei Heizungsreparaturen. Bosch Nun schlägt Bosch Alarm Falsche Monteure kassieren für mangelhafte Reparaturen Sie geben sich als Monteure bekannter Marken aus und verlangen hohe Rechnungen. Bosch warnt vor Betrug bei Heizungsreparaturen. Von Digital Heute 15.11.2026, 15:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Betrüger geben sich als Kundendienst bekannter Heizungsmarken aus und verlangen für angebliche Reparaturen teils überhöhte Summen. Bosch warnt vor der Masche: In manchen Fällen werden Schäden nur mangelhaft behoben oder Geräte ohne technischen Grund ausgetauscht.

Die Anbieter treten laut Bosch oft täuschend echt auf. Wer eine Wartung oder Reparatur benötigt, sollte deshalb besonders genau prüfen, wen er kontaktiert. Die Kontaktdaten sollten ausschließlich von der offiziellen Hersteller-Website oder aus den Originalunterlagen stammen. Ein Markenname in der Internetadresse oder eine verschlüsselte Website seien allein kein Beweis dafür, dass es sich um einen autorisierten Kundendienst handelt.

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So erkennst du unseriöse Heizungsmonteure

Auch beim Termin vor Ort solltest du aufmerksam bleiben. Seriöse Kundendienstmitarbeiter können sich ausweisen und erklären nachvollziehbar, welche Arbeiten tatsächlich notwendig sind. Wer Druck macht oder eine schnelle Entscheidung verlangt, sollte Misstrauen wecken.

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Bosch empfiehlt außerdem, die Zahlungsmodalitäten bereits vor Beginn der Arbeiten zu klären und auf einer schriftlichen Rechnung zu bestehen. Ein Blick ins Impressum der Website kann ebenfalls helfen, unseriöse Anbieter zu erkennen.

"Da betrügerische Anbieter oft täuschend echt wirken, sollten Sie Kontaktdaten für Wartungen oder Reparaturen ausschließlich der offiziellen Hersteller-Website oder den Originalunterlagen entnehmen", sagt Renata Plakalovic, Leiterin des Mehrmarkenkundendienstes von Bosch Österreich.

Bei Unsicherheit verweist Bosch auf den österreichweiten Werkskundendienst für Buderus, Bosch und Junkers unter der Telefonnummer 01/79722-8555. Weitere Informationen zum Schutz vor Kundendienstbetrug gibt es auf werkskundendienst.at.