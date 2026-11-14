i Die ID Austria soll Behördenwege erleichtern oder gar gänzlich einsparen. Heute Ärger um Verlängerung ID Austria läuft ab – Es gibt monatelang keinen Termin Ein Wiener berichtet von monatelangen Wartezeiten bei der ID-Austria-Neuregistrierung. Betroffen sind vor allem Menschen ohne österreichischen Pass. Von Digital Heute 14.11.2026, 21:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seine ID Austria erneuern muss, braucht in Wien offenbar mitunter viel Geduld. Ein Nutzer berichtet auf Reddit, dass sein digitales Zertifikat Anfang Jänner 2027 abläuft. Weil er keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, kann er es nicht online verlängern. Bei der Suche nach einem Behördentermin stieß er auf ein weiteres Problem: Die nächsten freien Termine seien teilweise erst im März, April oder sogar Mai verfügbar.

Der Nutzer schildert seine Situation im Subreddit r/wien. Er habe die Termine bei den zuständigen Polizeidienststellen und Finanzämtern in Wien überprüft. Eine rechtzeitige Erneuerung vor dem Ablauf seines Zertifikats sei damit offenbar schwierig. Ab Jänner könnte er deshalb vorübergehend ohne voll funktionsfähige ID Austria dastehen.

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Ausländer müssen persönlich zur Behörde

Tatsächlich gelten bei der ID Austria unterschiedliche Regeln. Österreichische Staatsbürger können ein noch gültiges Zertifikat online verlängern, sofern sie die Vollfunktion nutzen. Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft können ihre ID Austria hingegen nicht online verlängern. Sie müssen persönlich bei einer Registrierungsbehörde eine neue ID Austria beantragen.

Das bestätigt auch das offizielle Informationsportal des Bundes. Ausländische Staatsangehörige können sich dafür an eine Landespolizeidirektion oder eine Dienststelle des Finanzamts wenden. Bei Hauptwohnsitz in Österreich beträgt die Gültigkeitsdauer ihrer ID Austria fünf Jahre, ohne Hauptwohnsitz grundsätzlich drei Jahre.

Reddit-Nutzer geben Tipps

Unter dem Beitrag melden sich zahlreiche Nutzer mit eigenen Erfahrungen. Mehrere raten dazu, nicht nur nach Online-Terminen zu suchen, sondern direkt bei einer geeigneten Polizeidienststelle vorzusprechen. Einzelne berichten, dass sie dort auch ohne Termin rasch bedient worden seien. Andere empfehlen, beim Finanzamt telefonisch nachzufragen oder Registrierungsstellen außerhalb Wiens zu prüfen.

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Diese Erfahrungen sind allerdings keine Garantie dafür, dass eine Vorsprache ohne Termin überall möglich ist. Das offizielle Informationsportal weist für die Neuregistrierung ausdrücklich auf eine notwendige Terminvereinbarung hin. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte daher vorab bei der jeweiligen Behörde nachfragen.

Wer seine ID Austria nicht rechtzeitig erneuert beziehungsweise neu registriert, verliert mit dem Ablaufdatum den Zugang zu digitalen Behördenangeboten wie FinanzOnline, oesterreich.gv.at oder den Online-Diensten der Sozialversicherung. Bereits zuvor elektronisch signierte Dokumente bleiben gültig, neue Signaturen sind nach Ablauf jedoch nicht mehr möglich.