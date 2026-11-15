i Neue Fähigkeiten, Chibi-Illustrationen und nummerierte Sammlerstücke: Das steckt im nächsten "Yu-Gi-Oh!"-Set. Konami "Magnificent Maestros" "Yu-Gi-Oh!" bringt neue Karten mit Anime-Nostalgie Kaiba, Zane und weitere Anime-Duelle stehen im Mittelpunkt: Konami bringt mit "Magnificent Maestros" neue und überarbeitete Karten. Von Rene Findenig 15.11.2026, 16:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit "Magnificent Maestros" erweitert Konami das Yu-Gi-Oh! Trading Card Game um neue Karten und überarbeitete Klassiker. Das Set setzt auf bekannte Duellanten, seltene Sammlerstücke und frische Illustrationen.

Fans des Yu-Gi-Oh! Trading Card Game dürfen sich auf Nachschub freuen: Mit "Magnificent Maestros" erscheint ein neues Set, das legendäre Duellanten aus den Anime-Serien in den Mittelpunkt stellt. Insgesamt 18 bekannte Karten wurden dafür überarbeitet und mit neuen Fähigkeiten ausgestattet. Dazu kommen neue Karten für bestehende Decks, Neuauflagen und besondere Sammlervarianten.

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Zu den Neuinterpretationen zählen etwa Karten aus dem Umfeld von Seto Kaiba und Zane Truesdale. Kaibas bekannte Monster Blauäugiger w. Drache, das weiße Phantomungeheuer, und Tiefäugiger weißer Drache, der blaue Abgrund, bekommen ebenso neue Versionen wie Zanes Cyber End-Drache und Cyber Drache, der leuchtende Mech-Drache.

Neue Illustrationen und seltene Karten

Auch optisch soll das Set einiges bieten. Alle 18 überarbeiteten Anime-Karten erscheinen zusätzlich als Extended-Art-Versionen in Ultra Rare oder Starlight Rare. Sechs weitere ältere Karten erhalten ebenfalls solche erweiterten Illustrationen. Dazu kommen zehn Varianten im Chibi-Stil, unter anderem von Liebliches Labrynth von der Silberburg, Gefallener von Albaz und Unglaubliche Ecclesia, die Tugendhafte.

Besonders begehrt dürften erneut die Grand Master Rares werden. Sie haben eine Extended-Art-Illustration, einen Kartenrand mit Hieroglyphen und eine individuelle Seriennummer zwischen 001 und 100. Für die amerikanischen Märkte sind jeweils 100 Exemplare pro Karte vorgesehen. Weitere 100 Exemplare sind für Europa, Ozeanien, Afrika und den Nahen Osten bestimmt. Diese Karten tragen am Ende ihrer Seriennummer ein "E". Gedruckt werden sie ausschließlich auf Englisch, sie können aber auch in Boostern mit deutscher Sprachversion enthalten sein.

Neue Karten für drei Deck-Arten

Insgesamt bringt "Magnificent Maestros" 21 neue Karten für Hexwerker-, Entfesselt- und Toon-Decks. Dazu gehört auch der Blauäugige ultimative Toon-Drache. Weitere zehn Karten greifen Motive aus den Anime-Serien auf. Darunter sind die ersten "Dark Tuner"-Monster aus "Yu-Gi-Oh! 5D’s" sowie Chaos-Endherrscher – Meister des Anfangs und des Endes. Diese Karte war zwar in "Yu-Gi-Oh! ZEXAL" zu sehen, wurde in der Serie aber nie gespielt.

Außerdem erhalten 40 Karten erstmals ein Foil-Upgrade. Darunter befinden sich Toon-Pistolendrache, Toon-Buster-Klingenkämpfer, Märchenschweif – Hexkatze und Märchenschweif-Ball. Auch einige ältere Karten, die sich Fans laut Konami gewünscht haben, bekommen eine glänzende Version. Weil manche Toon-Karten zuletzt schwer zu finden waren, legt der Hersteller zudem mehrere davon neu auf – darunter Toon-Lesezeichen, Toon-Dunkler Magier und Rotäugiger Toon-Drache.

Jede Box enthält drei Booster mit jeweils fünf Karten sowie drei Secret Rares. Mit etwas Glück kann eine davon als Starlight Rare enthalten sein. "Magnificent Maestros" knüpft an das im September erschienene Set "Magnificent Monsters" an und soll pünktlich zur Weihnachtszeit erscheinen.