i Foto mit dem Oppo Find X10 Pro Max: Tag, 2x Zoom, Master-Modus. Rene Findenig Viele sind genervt Darum erlebst du bei Smartphone-Fotos böse Überraschung Mehr als jeder Zweite hat schon ein Smartphone-Foto erlebt, das ganz anders aussah als die Realität. Besonders ärgerlich: Oft fällt es zu spät auf. Von Rene Findenig 15.11.2026, 15:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Sonnenuntergang, ein Konzert oder ein besonderer Moment mit der Familie: Du zückst das Smartphone, drückst ab und willst die Erinnerung festhalten. Doch auf dem fertigen Foto sieht die Szene plötzlich ganz anders aus. Laut einer neuen Oppo-Studie haben 57 Prozent der Deutschen bereits erlebt, dass ein Smartphone-Bild deutlich von der Situation vor ihren Augen abwich. Bei 51 Prozent fiel das sogar erst auf, als es für eine neue Aufnahme zu spät war.

Die Ergebnisse zeigen einen Konflikt zwischen technischer Bildoptimierung und dem Wunsch nach authentischen Erinnerungen. Denn Smartphone-Kameras verändern Bilder längst automatisch. Sie passen Helligkeit, Farben, Schärfe und Bildrauschen an. Das kann Aufnahmen verbessern, aber auch dazu führen, dass ein Foto nicht mehr so aussieht wie der Moment, den man tatsächlich erlebt hat.

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Viele löschen veränderte Fotos wieder

Wenn ein Bild deutlich anders aussieht als die Situation vor Ort, reagieren die Befragten unterschiedlich. 37 Prozent löschen die Aufnahme, 33 Prozent versuchen es noch einmal. Nur 22 Prozent behalten das Foto unverändert. Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Besonders ärgerlich ist das, wenn sich ein Augenblick nicht wiederholen lässt. 68 Prozent möchten wichtige Erinnerungen so bewahren, wie sie den Moment erlebt haben. Nur sieben Prozent bevorzugen ein sichtbar verbessertes Bild, wenn dieses dafür von der ursprünglichen Situation abweicht.

Eine grundsätzliche Ablehnung von Bildbearbeitung gibt es laut Studie nicht. Technische Korrekturen sind für viele akzeptabel: 84 Prozent befürworten eine Anpassung der Helligkeit, 83 Prozent die Reduzierung von Bildrauschen oder Unschärfe. Auch Details sichtbar zu machen, die mit bloßem Auge erkennbar waren, finden 74 Prozent in Ordnung. Anders sieht es aus, wenn die Kamera Inhalte hinzufügt oder die Szene grundlegend verändert. 70 Prozent lehnen es ab, wenn Elemente auf einem Foto auftauchen, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden waren. 67 Prozent finden es inakzeptabel, den Himmel auszutauschen. Auch Veränderungen an Gesichtszügen (64 Prozent) und Hauttönen (59 Prozent) stoßen auf Ablehnung.

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Jeweils 51 Prozent stören sich daran, wenn Landschaften grüner dargestellt werden, als sie tatsächlich waren, oder eine Nachtaufnahme so stark aufgehellt wird, dass sie wie eine Tagesaufnahme wirkt.

Nachtaufnahmen und Sonnenuntergänge

Die Unterschiede zwischen dem erlebten Moment und dem fertigen Foto fallen den Befragten vor allem bei bestimmten Motiven auf. Jeweils 33 Prozent nennen Nachtaufnahmen sowie Sonnenuntergänge, Himmel und Wolken. Dahinter folgen Mondaufnahmen mit 23 Prozent, Landschaften und Naturmotive mit jeweils 21 Prozent. Porträts werden von 14 Prozent genannt.

Gerade bei solchen Bildern spielt die Lichtstimmung eine große Rolle. Wird eine dunkle Szene automatisch aufgehellt oder ein Sonnenuntergang farblich verstärkt, kann das Ergebnis zwar eindrucksvoller wirken, aber vom tatsächlichen Eindruck abweichen.

Jüngere nehmen Veränderungen häufiger wahr

Besonders deutlich sind die Unterschiede zwischen den Altersgruppen. 81 Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben laut Studie bereits ein Smartphone-Foto erlebt, das deutlich von ihrer Wahrnehmung abwich. Bei den Menschen ab 55 Jahren waren es 44 Prozent. Auch dass eine solche Veränderung erst auffällt, wenn keine neue Aufnahme mehr möglich ist, berichten Jüngere häufiger: 71 Prozent gegenüber 40 Prozent bei den über 55-Jährigen.

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Gleichzeitig sind junge Erwachsene eher bereit, für ein attraktiveres Bild von der ursprünglichen Situation abzuweichen. 18 Prozent der 18- bis 24-Jährigen würden bei einer wichtigen Erinnerung das sichtbar verbesserte Foto wählen. Bei den über 55-Jährigen sind es nur drei Prozent. Eine möglichst natürliche Aufnahme bevorzugen dagegen 71 Prozent der älteren Befragten und 52 Prozent der Jüngeren.

Studie im Auftrag von Oppo

Für die Untersuchung befragte das Meinungsforschungsinstitut YouGov zwischen 16. und 21. Oktober 2026 insgesamt 5.315 Erwachsene in Deutschland, Frankreich und Großbritannien online. Darunter waren 2.171 Personen aus Deutschland. Die Stichproben wurden nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und gewichtet. Die Ergebnisse sind laut Auftraggebern für die jeweilige Bevölkerung ab 18 Jahren repräsentativ.

Oppo nutzt die Ergebnisse auch, um den eigenen Kameraansatz zu erklären. Der Smartphone-Hersteller betont, dass KI und sogenannte Computational Photography den aufgenommenen Moment möglichst authentisch wiedergeben sollen. Die Studie wurde gemeinsam mit YouGov durchgeführt und von Oppo in Auftrag gegeben. Die Zahlen beziehen sich daher nicht auf Österreich, sondern auf die drei untersuchten Länder.