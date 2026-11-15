i Mit 3D-Modellen zeigt Ars Electronica, was der Krieg in der Ukraine auch an kulturellem Erbe zerstört. Ars Electronica / Magdalena Sick-Leitner Spektakuläre 3D-Reise Ars Electronica zeigt bedrohtes Kulturerbe der Ukraine Mehr als 1.300 Kulturstätten wurden im Ukraine-Krieg beschädigt. Ars Electronica macht bedrohte Bauwerke nun digital erlebbar. Von Rene Findenig 15.11.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 1.300 Kulturstätten in der Ukraine wurden seit Beginn des russischen Angriffskriegs beschädigt, fast 400 davon unwiederbringlich zerstört. Das Projekt "Unbreakable Ukraine" macht bedrohte Bauwerke im Ars Electronica Center als digitale 3D-Modelle erlebbar.

Der Krieg in der Ukraine bedroht nicht nur Menschenleben, sondern auch das kulturelle Erbe des Landes. Ars Electronica will mit dem Projekt "Unbreakable Ukraine" auf diese Gefahr aufmerksam machen. Im Deep Space 8K des Ars Electronica Center können Besucher bedeutende ukrainische Bauwerke anhand hochauflösender digitaler 3D-Modelle erkunden.

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Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurden laut Ars Electronica mehr als 1.300 Kulturstätten beschädigt. Fast 400 davon seien irreparabel zerstört worden. Die digitalen Rekonstruktionen sollen zeigen, was auf dem Spiel steht – und wie wichtig der Erhalt kultureller Erinnerungsorte ist.

Das Projekt wurde vom italienischen Immersionsstudio SARAVÁ Project gemeinsam mit Ars Electronica entwickelt und beim Ars Electronica Festival 2026 erstmals im Deep Space 8K gezeigt. Ab 2027 soll "Unbreakable Ukraine" dort fixer Bestandteil des Programms sein.

Die Präsentation fällt in eine symbolträchtige Zeit: Am 21. November begeht die Ukraine den Tag der Würde und Freiheit. Er erinnert an die Orangene Revolution von 2004 und die Revolution der Würde 2013/14. Beide Bewegungen standen im Zeichen von Freiheit und des europäischen Weges der Ukraine. Mit den digitalen Modellen wird der Erhalt der bedrohten Bauwerke auch als Zeichen des Widerstands verstanden.